Fiorella Gil Mena
Claudia Inga Martínez

¿Entradas más caras pero con ingreso de alimentos y bebidas? Esto podría ocurrir si el Congreso aprueba el dictamen para los conciertos
El debate sobre el ingreso de alimentos y bebidas a conciertos y eventos masivos vuelve a tomar fuerza en el Congreso. La Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) aprobó un dictamen que obligaría a los organizadores a permitir el ingreso de estos productos, algo que hoy en día está prohibido. La medida, que se presenta como un beneficio para el consumidor, no necesariamente sería positiva. Especialistas y representantes del sector advierten que su impacto podría ser todo lo contrario: entradas más caras, riesgos de seguridad y distorsiones en el mercado.

