Lima es una importante plaza para eventos internacionales, sin embargo, sigue siendo superada por Brasil, Argentina, Colombia y Chile. (Foto: @infocusartaudiovisual)
Lima es una importante plaza para eventos internacionales, sin embargo, sigue siendo superada por Brasil, Argentina, Colombia y Chile. (Foto: @infocusartaudiovisual)
Por Redacción EC

El sector de entretenimiento mantiene perspectivas favorables para el cierre de 2026, elevando su proyección de crecimiento en movimiento económico entre 7% y 8%, frente al rango de 5% a 7% estimado en abril.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.