El sector de entretenimiento mantiene perspectivas favorables para el cierre de 2026, elevando su proyección de crecimiento en movimiento económico entre 7% y 8%, frente al rango de 5% a 7% estimado en abril.

“Este mejor escenario responde principalmente a una cartelera de eventos que ha superado las expectativas iniciales y a una mayor oferta de conciertos, festivales y espectáculos internacionales”, sostuvo Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Además, señaló que la evolución de la cartelera permite observar un escenario más optimista para los últimos meses del año, tanto en términos de movimiento económico como de asistencia. Respecto sobre una proyección de dos dígitos, indicó que todavía resulta prematuro proyectarlo puesto que el resultado final dependerá del desempeño de la actividad durante el último trimestre, la ocupación de los eventos, la realización de nuevos espectáculos de gran convocatoria y el comportamiento del gasto de los consumidores.

Más conciertos y oferta internacional

La oferta de espectáculos también ha superado las previsiones realizadas a inicios de año. En abril se contabilizaban alrededor de 50 conciertos masivos confirmados; desde entonces se incorporaron nuevas fechas, festivales y artistas internacionales.

Aunque todavía no existe un consolidado oficial que utilice exactamente el mismo criterio para definir el número de conciertos masivos, Doris Espinoza estimó que actualmente el mercado peruano mueve alrededor de 60 a 70 eventos de gran formato, mientras que la cartelera total es considerablemente mayor.

Entre los nuevos anuncios destacan las presentaciones de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en el Estadio San Marcos el 7 de noviembre, además de nuevos festivales como Reggaetón Lima Festival 7 el 31 de octubre en el Estadio Nacional, así como otras fechas internacionales programadas para noviembre y diciembre.

“El impacto económico de esta mayor oferta es significativo. Solo los nuevos anuncios podrían representar más de 150.000 asistentes adicionales, considerando que un evento de estadio puede movilizar decenas de miles de personas”, manifestó.

2027 con potencial para superar 2026

La dinámica del sector también se proyecta hacia 2027. Doris Espinoza destacó que entre los espectáculos ya confirmados figuran Karol G en el Estadio San Marcos, dos fechas de Una Noche de Salsa 15, Ha*Ash, Sin Bandera, La Oreja de Van Gogh, Jungle y Kase.O, entre otros.

“A ello hay que sumarle que también hay diversas giras internacionales que se encuentran en negociación. No obstante, consideramos que por el momento no adelantaremos nombres mientras los contratos no estén cerrados”, subrayó. Con ese panorama, señaló que existe potencial para que 2027 sea igual o incluso supere el desempeño de 2026, especialmente por la presencia de eventos de gran convocatoria que ya vienen comercializándose con varios meses de anticipación.

Lima aún enfrenta brecha de infraestructura

Espinoza sostuvo que el crecimiento del entretenimiento para este y el siguiente año responde principalmente a la resiliencia del consumidor, el interés por las experiencias en vivo, la llegada de más giras internacionales y que es una industria promotora cada vez más profesionalizada.

Sin embargo, advirtió que Lima todavía tiene retos para consolidarse como una plaza regional de primer nivel. En ese sentido, las principales necesidades para que esta industria siga creciendo es contar con mayor infraestructura especializada, disponibilidad de recintos, procesos de permisos más ágiles y uniformes, seguridad y reglas previsibles para la inversión. “Hoy Lima avanza, pero sigue siendo superada por grandes plazas como Brasil, Argentina, Colombia y Chile”, anotó Espinoza.