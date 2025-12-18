Las pequeñas y medianas empresas (pymes) viven la campaña navideña con mayor optimismo y preparación, impulsadas por una estrategia más planificada, el fortalecimiento de sus canales digitales y una mayor diversificación de productos y servicios. Así lo señaló Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“El entusiasmo es mayor que en campañas anteriores. Desde octubre, muchas pymes reforzaron inventarios, renovaron vitrinas y potenciaron sus ventas a través de redes sociales, catálogos por WhatsApp y servicios de entrega rápida, lo que hoy se ha vuelto una práctica habitual”, explicó Ojeda.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En ese sentido, el gremio proyectó que las ventas de las pymes crecerían cerca del 10% en diciembre, respecto a la campaña navideña del año pasado. Este desempeño positivo estaría impulsado por el aumento del consumo, la estacionalidad propia del mes, el pago de la gratificación, así como la liberación de fondos de AFP y CTS.

MÁS INFORMACIÓN: Latam Airlines Perú cancela seis rutas internacionales por TUUA de Transferencia

Productos y servicios de mayor preferencias

En cuanto a la demanda, los productos tradicionales como ropa, calzado, accesorios, juguetes, tecnología y alimentos seguirán liderando las ventas. No obstante, se observó un crecimiento significativo en la contratación de servicios, especialmente catering, decoración, entretenimiento, reservas en restaurantes y actividades familiares para las celebraciones de fin de año.

Respecto a los medios de pago, Rodolfo Ojeda destacó que las billeteras digitales se han consolidado como el principal canal para transacciones rápidas, debido a su facilidad, rapidez y amplia aceptación. “Yape, Plin y otras plataformas permiten que hoy una pyme cierre una venta en cuestión de segundos. Para compras de mayor monto, los clientes siguen prefiriendo tarjetas de débito y crédito”, precisó.

Sobre el panorama para los próximos meses, el presidente del gremio señaló que existe un optimismo responsable. Indicó que el verano de 2026 se perfila como una oportunidad de expansión para sectores como comercio, gastronomía, turismo y servicios, gracias al mayor movimiento, los viajes cortos y el aumento del consumo en actividades recreativas.