Los despachos de chocolates peruanos al extranjero, incluidos los de taza, tanto orgánicos como convencionales, superaron los US$62 millones entre enero y octubre del 2025, lo que representó un incremento de 12% frente al mismo periodo del 2024 (US$55 millones 549 mil), informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

Los orgánicos ascendieron a US$33 millones 766 mil (alza de 31%) y los convencionales US$28 millones 348 mil (-5%), lo que evidencia una preferencia de los consumidores por productos más saludables y sostenibles.

Principales destinos

Con una participación de 45%, Estados Unidos se consolidó como el principal destino, con US$28 millones 182 mil, lo cual significó un aumento de 28% respecto al 2024 (US$ 22 millones). Le siguió Canadá (US$11 millones 118 mil), Chile (US$5 millones 129 mil), Ecuador (US$3 millones 517 mil) y Bolivia (US$3 millones 357 mil). El top ten se completó con México, Australia, Colombia, Brasil y Países Bajos.

Adex precisó que, si bien en valor FOB los envíos de chocolates crecieron 12%, el volumen cayó -26%. Esto se explica por los elevados precios del cacao y sus derivados, impulsados por la menor producción en los principales países productores.

El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales Cien-Adex, Edgar Vásquez Vela, señaló que esta situación (precios altos) viene normalizándose de manera gradual, lo cual podría impactar en la rentabilidad del cultivo en el mediano plazo.

Chocolate para taza

Respecto a la exportación de chocolate para taza, producto consumido en la Navidad, Adex señaló que entre enero y octubre del 2025, el monto fue de US$374 mil, representando una evolución de 166% frente al mismo periodo del 2024 (US$140 mil).

Se despachó en barra, tableta y en polvo, llegando principalmente a Reino Unido (US$73 mil) y EE.UU. (US$59 mil 124). Otros fueron Costa Rica, Japón, Chile, Italia, Países Bajos, Australia, Suiza y Cuba.

Las empresas más relevantes fueron Arawak Ecosourcing, Importadora y Exportadora Doña Isabel, CV Eximp, Industrias Alimenticias Cusco, Fusion Foods, Corporación Gerónimo, Fábrica de Chocolates La Ibérica, Impor Export Magnate Internacional, Agro Mi Perú Foods y Marilia Distribuciones.

Vale destacar que el chocolate para taza (US$ 374 mil) representó el 0.6% del total de los envíos a los mercados internacionales de los chocolates peruanos entre enero y octubre del 2025 (US$ 62 millones).