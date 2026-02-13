Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Maritza Saenz

Equans Perú, empresa de servicios multitécnicos con presencia en 21 países, consolidó en 2025 un crecimiento de doble dígito, impulsado principalmente por su negocio de ‘facility management’. Sin embargo, la alta rotación de autoridades y funcionarios públicos se ha convertido en el principal desafío para la continuidad de sus proyectos de corto plazo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Equans, la empresa detrás del Jorge Chávez y las sedes de los Panamericanos, advierte riesgo en contratos clave, ¿qué proyectos se frenarían?
Perú

Equans, la empresa detrás del Jorge Chávez y las sedes de los Panamericanos, advierte riesgo en contratos clave, ¿qué proyectos se frenarían?

Empresas familiares ganan peso en la economía peruana: concentra más de la mitad de las ventas del país, según estudio
Perú

Empresas familiares ganan peso en la economía peruana: concentra más de la mitad de las ventas del país, según estudio

Indecopi aprobó sin condiciones la venta del Puerto de Paracas a gigante suizo
Perú

Indecopi aprobó sin condiciones la venta del Puerto de Paracas a gigante suizo

BCR mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25% por quinto mes consecutivo
Perú

BCR mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25% por quinto mes consecutivo