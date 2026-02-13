Equans, la empresa detrás del Jorge Chávez y las sedes de los Panamericanos, advierte riesgo en contratos clave, ¿qué proyectos se frenarían?

Equans Perú, empresa de servicios multitécnicos con presencia en 21 países, consolidó en 2025 un crecimiento de doble dígito, impulsado principalmente por su negocio de ‘facility management’. Sin embargo, la alta rotación de autoridades y funcionarios públicos se ha convertido en el principal desafío para la continuidad de sus proyectos de corto plazo.

De acuerdo con Omar Lam, CEO de Equans Perú, esta línea de negocio —dedicada a la gestión integral de activos, instalaciones e infraestructura— cerró el año pasado con un crecimiento de 20%. El resultado estuvo impulsado principalmente por su operación en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, donde mantiene las mangas de embarque,y por contratos con Lima Expresa y el IPD, entidad para la que gestiona cinco sedes deportivas que albergarán los Juegos Panamericanos 2027.

En este contexto, Lam destaca la resiliencia de la empresa frente a los constantes cambios en el aparato estatal, desde el traspaso de funciones del Proyecto Especial Legado al IPD hasta las modificaciones en entidades clave como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o ProInversión. Estos cambios, explica, han retrasado la intención de extender por cinco años adicionales la operación de ‘facility management’ en las cinco sedes deportivas.

“Somos una empresa muy resiliente. A lo largo de estos cinco años, entre lo que fue Legado y hoy el IPD, han pasado 12 directores ejecutivos o presidentes de la entidad, y aun así nos hemos mantenido en base a los resultados que hemos desplegado durante todo este tiempo”, señala Lam.

No obstante, reconoce que los relevos frecuentes en la administración pública suelen implicar retrocesos en los procesos. “Lamentablemente, en nuestro país los proyectos prácticamente vuelven a foja cero cuando hay cambios de autoridades. Más allá de la extinción de Legado y el control del IPD, también hemos tenido modificaciones importantes en el MEF, en su momento en ProInversión y en la propia entidad. Eso genera retrasos. Felizmente, la iniciativa sigue con vida y esperamos tener buenas noticias antes de un nuevo cambio de gobierno”, añade.

El riesgo, advierte el CEO, es llegar a abril —mes en el que vence el contrato inicial firmado en 2020— sin tener asegurada la continuidad del servicio. Esta situación pondría en peligro el adecuado mantenimiento y gestión de los recintos deportivos, un aspecto crítico considerando la proximidad de los Juegos Panamericanos 2027.

Lam detalla que la iniciativa para ampliar por cinco años adicionales el contrato de ‘facility management’ fue presentada a mediados de 2024 e involucra una inversión aproximada de S/ 400 millones. Sin embargo, a tres meses de culminar el contrato vigente, la ampliación aún no se concreta y se encuentra en etapa de confirmación de capacidad presupuestal. Además, subraya que se trata de la primera iniciativa para ejecutar operación y mantenimiento mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, modalidad que tradicionalmente se utiliza para infraestructura.

“Nos inquieta un poco que se dé o no la continuidad. Esperamos que la decisión sea positiva, porque es lo que garantizaría que se mantenga lo que hoy se está haciendo bien”, comenta.

Grandes proyectos paralizados

Los cambios institucionales no solo afectan al negocio de ‘facility management’, que representa alrededor del 60% de los ingresos de la compañía, sino también a su división de redes. Esta unidad se encarga del diseño, construcción y mantenimiento de redes eléctricas, de telecomunicaciones y de gas.

Según Lam, el principal atractivo de esta línea es la necesidad de cerrar brechas en la distribución de servicios básicos. En ese marco, Equans Perú busca reforzar su presencia en el sur del país, apalancándose en el desarrollo de redes eléctricas, así como en proyectos de transmisión de mayor escala.

Sin embargo, en el sector gasífero, los cambios en el marco regulatorio han provocado retrasos en nuevos proyectos. Ante ello, la compañía ha optado por concentrarse en la continuidad operativa de los contratos vigentes con clientes como Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP).

“Hemos visto demoras en proyectos que tenían visibilidad de inicio en 2024 y que se han ido postergando. Hoy nuestro foco está más en asegurar la continuidad operativa de lo que ya existe que en el lanzamiento de nuevos proyectos”, explica.

Aunque no precisó nombres, Lam indicó que existen al menos tres grandes proyectos en evaluación en los segmentos de distribución y transporte.

Pese a este entorno desafiante, Equans Perú cerró el 2025 con un ‘backlog’ superior a S/ 300 millones y proyecta alcanzar cerca de S/ 400 millones en cartera de contratos este año, manteniendo una tasa de crecimiento de dos dígitos. De cara a 2026, un año marcado por el proceso electoral, la compañía apuesta por su diversificación sectorial y territorial —opera en 22 regiones del país y emplea a más de 2.200 personas— como un escudo frente a la volatilidad política.