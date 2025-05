Erreway, banda argentina, ofreció sus dos primeros conciertos el pasado sábado 3 y domingo 4 de mayo, agrupando a miles de peruanos en Costa 21, San Miguel. De acuerdo con Cabify, los eventos generaron un fuerte impacto en la movilidad urbana, con picos en la demanda de movilidad hasta de 1300% en horas previas a los conciertos.

El aumento empezó a partir de las 4:00 p.m., con una demanda 7 veces mayor a lo habitual. Entre las 6:00 y 7:00 p.m., el flujo hacía la zona del concierto de Erreway se disparó, alcanzando un pico de 12 veces el volumen de un día normal.

Antes de que iniciara el concierto, a las 8:00 p.m., la demanda llegó a su punto máximo. Un incremento del 1300%, reflejando el comportamiento de quienes optaron por movilizarse a último momento a pesar de las complicaciones del tráfico en la zona, indicó Cabify.

“El impacto fue evidente no solo en la llegada, sino también en la salida. Entre las 11:00 p.m. y la 1:00 a.m., la demanda desde Costa 21 y alrededores se mantuvo hasta 14 veces por encima del promedio”, explicó Fausto Liñan, Head of Business Strategy & Growth de Cabify Perú.

“Para los próximos conciertos del martes 6 y miércoles 7 de mayo, estimamos un comportamiento similar, aunque con una concentración más temprana: podríamos ver picos desde tres o cuatro horas antes del show y una demanda hasta ocho veces mayor que un día habitual. Al tratarse de días laborables, esperamos que el movimiento nocturno se reduzca y no se extienda más allá de la medianoche”, añadió.