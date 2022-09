El banco BBVA anunció que cobrará por mantenimiento en sus cuentas de ahorros desde el 30 de noviembre de este año, en caso no cumplan ciertos requisitos de cada producto financiero. ¿Pero será legal el cobro de dicha comisión en el Perú?

Hay que señalar que las comisiones bancarias son pagos que realizan los clientes por utilizar los servicios brindados de las entidades financieras.

¿Es legal que los bancos cobren mantenimiento por las cuentas de ahorros?

Jamile Valles, supervisora principal de acciones correctivas de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), sostuvo que sí es legal en el país que las entidades financieras cobren mantenimiento por las cuentas de ahorros.

Indicó que, en el caso del BBVA, el banco debe mandar la modificación del contrato a sus clientes con anticipación no menor de 45 días hábiles.

“Es algo válido. Está previsto en las comisiones y gastos de todos los cargos que se pueden aplicar, pero se ejecuta siempre y cuando se haya avisado con anticipación a los usuarios”, refirió la ejecutiva.

Valles agregó que el tarifario lo ponen las empresas financieras en base al mercado y diseño que realizan.

¿Por qué cobran mantenimiento por las cuentas?

La representante de la SBS detalló que estas comisiones usualmente comprenden costos administrativos, de personal y operacionales.

“Detrás de la comisión están los costos asociados que incurren las empresas por las funciones de asociaciones a transaccionalidad e interconexión”, sostuvo.

Por su parte, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, mencionó que los bancos realizan este cobro de mantenimiento para incentivar a los clientes que tengan mayor dinero en sus cuentas y con eso también las entidades puedan prestar a otros usuarios.

“Otra razón es porque no quieren que un cliente cree una cuenta de ahorro que no va a utilizar y genere una carga al banco. El objetivo de una entidad cuando te ofrece una cuenta de ahorro es que le des dinero para que tenga más posibilidades de prestar a otros. Entonces, si hay una cuenta que tiene poco dinero al banco no le conviene mucho”, subrayó.

Añadió que las entidades financieras pueden cobrar por el mantenimiento de una cuenta, pero hay otros que no lo hacen aun ofreciendo los mismos servicios.

“Las entidades financieras son libres de definir en qué momento cobrar bajo condiciones y tarifa. Hay diversas cuentas, entre ellas, las que no te cobran nada de mantenimiento”, puntualizó.

¿Usuarios pueden desafiliarse?

En el caso que un usuario quisiera desafiliarse, la ejecutiva de la SBS comentó que pueden optar por cancelar el producto en cualquier momento y canal disponible.

“No hay un plazo determinado. La persona puede retirar su dinero y cancela la cuenta con la entidad financieras”, acotó.

Comparar cuentas

Jamile Valles indicó que es importante que los usuarios conozcan las opciones que existen en el mercado financiero peruano y comparen para que tomen la mejor decisión, así no afecten su salud financiera.

“Así podrán elegir la cuenta que se adecue a sus necesidades. Hay unas 25 empresas que han decidido tener al menos una cuenta de ahorro que no cobra ningún cargo por mantenimiento”, manifestó.

En esa línea, la experta recomendó visitar la página de la SBS para poder comparar los costos y rendimientos de los productos financieros. Aquí el enlace oficial: https://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx?p=D.

