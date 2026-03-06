El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo ante la crisis energética que vive el país y adoptar otras medidas para garantizar la continuidad del servicio.

En un comunicado, indicó que en caso de no poder aplicar el teletrabajo por la naturaleza de las actividades, el empleador -previo acuerdo con sus trabajadores- podrá aplicar otras medidas, como otorgar vacaciones pendientes o adelantadas.

“Otorgar el teletrabajo, para garantizar la continuidad de los servicios, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento”, señaló en su pronunciamiento.

“Ante la imposibilidad de aplicar el teletrabajo por la naturaleza de las actividades, el empleador previo acuerdo con sus trabajadores, debe ejecutar otras medidas, tales como, otorgar vacaciones pendientes de goce o el otorgamiento de vacaciones adelantadas”, agregó.

El MTC también demandó a los empleadores adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, sin que ello implique afectar los derechos fundamentales de los trabajadores.

Como se recuerda, la rotura del ducto de TGP en el Cusco, el último domingo, originó la caída en el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.

Por ello, desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el estado de emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo y dispuso un proceso de racionalización hasta que se culminen con las obras de reparación.

Medidas del Gobierno

Entre las acciones, se anunció el incremento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra del balón de gas de 10 kilogramos. El vale pasará de S/20 a S/30 en un periodo de 30 días, a fin de beneficiar a más de 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.

Respecto al transporte, se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural. Además, el Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de la contingencia, beneficiando a cerca de 165.000 vehículos convertidos.

Finalmente, el Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustible. Por su parte, el Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles.