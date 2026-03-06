Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gobierno exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo ante la crisis energética que vive el país. (Foto: Andina)
Gobierno exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo ante la crisis energética que vive el país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo ante la crisis energética que vive el país y adoptar otras medidas para garantizar la continuidad del servicio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.