Del total de la cartera, S/2.718 millones (48%) corresponde a deuda tributaria; es decir al aporte de trabajadores que no fueron depositados por sus empleadores, mientras que S/2.906 millones es deuda tributaria, que representa el 52%. (Foto: GEC)
Del total de la cartera, S/2.718 millones (48%) corresponde a deuda tributaria; es decir al aporte de trabajadores que no fueron depositados por sus empleadores, mientras que S/2.906 millones es deuda tributaria, que representa el 52%. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

EsSalud enfrenta una brecha importante entre sus ingresos y gastos. La entidad mantiene una cartera de S/5.624 millones por cobrar a distintos empleadores y entidades públicas y privadas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.