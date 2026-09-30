EsSalud enfrenta una brecha importante entre sus ingresos y gastos. La entidad mantiene una cartera de S/5.624 millones por cobrar a distintos empleadores y entidades públicas y privadas.

De acuerdo con RPP, Zulema Tomás, presidenta ejecutiva de EsSalud, detalló ante la Comisión de Salud del Congreso la composición de las cuentas pendientes y planteó medidas para acelerar la recuperación de estos recursos.

Del total de la cartera, S/2.718 millones (48%) corresponde a deuda tributaria; es decir al aporte de trabajadores que no fueron depositados por sus empleadores, mientras que S/2.906 millones es deuda tributaria, que representa el 52%.

Tomás pidió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le transfiera directamente los aportes de los trabajadores de los gobiernos regionales y locales, ya que estos no cumplen con trasladar el pago al Seguro Social.

Por otro lado, los gobiernos regionales concentran la mayor parte de las obligaciones identificadas. Según la información presentada por EsSalud, estas acumulan un total de S/1.461 millones. “El MEF transfiere a los gobiernos regionales y nosotros (EsSalud) no recibimos ese dinero, y sin embargo los estamos atendiendo”, cuestionó la presidenta ejecutiva de EsSalud.

Ante esta situación, Tomás planteó que se evalúe un proyecto de ley para que el MEF transfiera directamente a EsSalud los recursos correspondientes, para que posteriormente la entidad pueda distribuirlos a las redes que brindan atención a los asegurados.

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“Tenemos una deuda de S/2.000 millones. Por favor, a través suyo, a los diputados, ojalá se haga un proyecto de ley para que el MEF directamente nos envíe el dinero, como lo hacen con el Ministerio de Salud (Minsa) para nosotros distribuirlo porque los gobiernos regionales no nos dan ese dinero”, precisó.

Según RPP, el segundo gran deudor es el sector privado, las empresas le deben más de S/434 millones al Seguro Social, Asimismo, las municipalidades adeudan más de S/422 millones. En conjunto, estos tres grupos acumulan alrededor de S/2.318 millones en deuda notificada. La cartera total de EsSalud, sin embargo, llega a S/5.624 millones, al considerar el conjunto de deudas tributarias y no tributarias.

En ese contexto, la presidenta de EsSalud planteó recuperar la deuda acumulada mediante los saldos de balance, para lo cual se requeriría aprobar un proyecto de ley. Según explicó, esta medida permitiría recuperar cerca de S/2.000 millones. Como segunda medida, se propuso eliminar temporalmente la comisión que recibe la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por la recaudación de los aportes a EsSalud, lo que, de acuerdo con sus estimaciones, generaría un ingreso adicional de S/160 millones.