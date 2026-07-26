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Resumen

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Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El IPE analiza los principales retos que enfrenta el país de cara al inicio del nuevo gobierno. La débil gestión pública se refleja en el avance de la inseguridad, un entorno poco favorable para la inversión, el deterioro fiscal y las brechas regionales en el acceso a servicios básicos.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.