Esta es la fórmula cómo la India logró una veloz digitalización e innovación financiera, ¿podría funcionar en el Perú? Expertos nos lo cuentan

Un día antes de brindar una conferencia en el Banco Central de Reserva, “Desbloqueando la innovación financiera en el Perú”, El Comercio conversó con Pramod Varma y Carlos Montes, dupla que viene trabajando para visibilizar el valor que los datos personales tienen para cada individuo en la economía mundial, que hoy corre -y no camina- hacia la digitalización.

Temas como el diseño de la identidad digital y de la Unified Payment Interface (UPI) -un sistema nacional de pagos en tiempo real- son solo dos ejemplos del trabajo que la India, como país, ha logrado sacar adelante.

El Unified Payments Interface (UPI) se lanzó en el 2016, impulsado por el Banco de la Reserva de la India. Mirando hacia atrás, ¿qué fue lo más difícil del proceso?

PV: Creo que hay dos partes que fueron difíciles. Uno, convencer a los bancos, especialmente a los grandes -tenemos 2 o 3 bancos realmente grandes en la India- de por qué la interoperabilidad significaba una gran expansión de los pagos digitales. El Banco de la Reserva de la India desempeñó un papel muy importante a la hora de sentar a todos a la mesa y explicarles por qué es importante pasar de 50 millones de personas que efectúan pagos -una cifra muy pequeña para la India- a 500 millones, lo que supone un crecimiento de diez veces.

La segunda parte, creo, fue conseguir empresas de tecnología financiera en la India. El modelo es ligeramente diferente al de Pix (Brasil). Reunimos a muchas empresas de tecnología financiera y a otros agentes para crear una interfaz para el usuario de una nueva generación. Muy peculiarmente, en la India hablamos 22 lenguas oficiales y cientos de idiomas; hablamos de 22 lenguajes de programación con diferentes guiones. Creímos que necesitábamos todo tipo de experiencias de usuario si queríamos conseguir que 500 millones de personas realicen transacciones porque hay gente sin estudios, gente con estudios, gente que sólo habla su lengua materna, gente que habla inglés. No se puede tener una sola interfaz de usuario para todo el país, necesitas muchas.

Dr. Pramod Varma, cofundador y arquitecto jefe, Networks For Humanity Arquitecto jefe de la transformación digital de la India, y Carlos Montes, Co-director y fundador del Innovation Hub for Prosperity, Cambridge University Judge Business School | Foto: Antonio Melgarejo

¿Cuál diría que fue la clave del éxito?

PV: Creo que la India estaba preparada muy peculiarmente; tuvimos una versión anterior de los pagos digitales, de banco a banco, que empujó todo lo demás. Y luego, llegó la revolución 3G con los teléfonos inteligentes. India tenía pocos de esos, así que tuvimos que alinear tendencias. Cuando se lanzó el UPI en el 2016, era el momento adecuado para que la sociedad pueda asimilarlo. Si hubiera sido cinco años antes, habría sido más difícil. Y, cinco años después, habría sido demasiado tarde.

CM: Sólo añadiría el punto institucional; el banco central, los bancos, el sector privado y los empresarios de TI trabajaron juntos. Es increíble. Hay una experiencia previa en la que también había trabajado Pramod, que es Aadhaar, un sistema de identificación para 1.300 millones de personas. Hay todo un libro que describe la asombrosa forma en la que se trabajó con el Gobierno de la India. Es una burocracia, como suelen ser los gobiernos, pero aun así se las arreglaron con una actitud emprendedora. Esa es la lección clave.

La informalidad en el Perú asciende a 70%, aproximadamente. ¿Cómo crear valor para los contribuyentes? Esto en términos de adopción de tecnología, por ejemplo.

CM: Creo que al final del día es una cuestión de confianza.

PV: Sí, el mundo digital está aquí para quedarse y lo digital seguirá aumentando con la IA. Lo que necesitamos es que todos los individuos -ciudadanos, pequeñas empresas y los particulares- tengan acceso. ¿Acceso a qué? Acceso a la información, al dinero, a capital, a oportunidades para hacer negocios, mejores negocios. ¿Cómo utilizar lo digital para dar acceso a los ciudadanos y a las pequeñas empresas en la economía digital? Si en la economía digital se les deja fuera (a los más vulnerables), sólo habrá unos pocos de la sociedad con acceso; todos los demás tendrán un acceso no tan bueno.

Dr. Pramod Varma, cofundador y arquitecto jefe, Networks For Humanity Arquitecto jefe de la transformación digital de la India, y Carlos Montes, Co-director y fundador del Innovation Hub for Prosperity, Cambridge University Judge Business School | Foto: Antonio Melgarejo

Actualmente, ¿diría que en la India el debate gira en torno al acceso o a la calidad?

PV: El acceso es el primer paso antes de la calidad. La falta de acceso significa que estás completamente desconectado. Acceso a la banca, acceso a las inversiones, acceso a los seguros, acceso a la sanidad, acceso a la educación, etc, es necesario. El acceso es el primer paso que permite que ese ciclo se ponga en marcha, y entonces la gente exigirá calidad, porque ahora tiene acceso. Ahí es donde los empresarios son clave, porque no podemos dejar que el gobierno lo haga todo. Es muy difícil para los gobiernos hacerlo todo porque a veces les falta confianza y no tienen suficiente experiencia, capacidad. Los empresarios pueden desempeñar un papel muy importante proporcionando flujos de trabajo de nueva generación, y aplicaciones y soluciones que faciliten ese acceso. Pero para que lo hagan, hay que reducir el costo de la innovación y el costo de hacer negocios.

CM: Como peruano, aunque he estado 30 años en el Reino Unido, este interés en el acceso, en la inclusividad, es una especie de distintivo que, en cierto modo, ha hecho posible que las tecnologías digitales sirvan no solo a las empresas, sino a los ciudadanos. Por eso, esta tecnología centrada en el ciudadano en comparación con otras tecnologías, es útil. Apoya la economía de mercado, apoya a las empresas, pero también introduce nuevas personas en el mercado. Y esa es la filosofía que hay detrás y por eso puede utilizarse en otros países. Tanto la India como Perú muestran baja confianza para hacer negocios. El costo de los negocios es muy caro, incluso más caro que no tener préstamos (en el sistema financiero). No concedemos buenos préstamos a las pequeñas empresas porque no hay confianza. Pero, esta tecnología también aporta confianza.

PV: Una vez que digitalizas quién eres y qué tienes -activos, facturas de tu negocio, por ejemplo-, eres capaz de devolver el control de esos datos a la pequeña empresa o a los independientes. Entonces, puedes probar acceder a un mejor empleo, a mejores oportunidades, a mejores préstamos, etc. Hoy en día esa confianza es muy baja, y por lo tanto, no puedes acceder a nada.

¿Estamos hablando de tokenización?

PV: La tokenización es una tecnología que permite hacer verificables y transables los activos, pero es sólo una tecnología. Una de las cosas que hemos hecho en la India es que hemos convertido todos los documentos y certificados como pruebas de trabajo, ingresos o habilidades o estudios, en un QR. Antes, un diploma de secundaria era un papel muy fácil de falsificar en la India, una sociedad con una confianza muy baja. Las empresas tenían que realizar muchas verificaciones de la información.

CM: Ahora, todo está en un código QR.

PV: Todo es verificable criptográficamente utilizando algo llamado credencialización verificable. Es un esfuerzo global. No se trata de normas específicas de la India ni de normas mundiales. Ahora, con el W3C o las normas ISO disponibles, en Perú esta tecnología se puede adoptar. Las personas hoy en la India pueden verificar su prueba de ingresos, de trabajo, títulos universitarios. Todo eso se vuelve instantáneamente verificable y eso reduce el costo del proveedor de un negocio, porque ahora puedes proporcionar el acceso a una tarifa más barata o de una manera más barata.

¿Son los datos el activo más valioso para el mundo digital?

PV: Los datos de los actores individuales, lo son.

CM: Google, Amazon y todas estas grandes empresas de tecnología utilizan los datos intensamente y tienen datos todo el tiempo; son dueños de los datos. Incluso, los bancos. Pero, con esta forma de hacer las cosas, Nandan Nilekani (empresario indio) dijo, “no tenemos riqueza en otras formas, pero tenemos datos. Cada ciudadano debe tener sus datos”. Se invierte el concepto de quién debe poseer los datos.

PV: Si nos fijamos en el GDPR ( Reglamento General de Protección de Datos) en Europa o en la ley de privacidad de la India, hemos permitido a los ciudadanos individuales y a las empresas tomar el control de la copia de sus datos. Eso significa que tengo un estado bancario, un historial médico o un certificado universitario verificable. Y esto es clave. En el momento en que lo tengo, se convierte en un activo económico para mí, porque ya no es solo un papel en el que nadie cree.

Dr. Pramod Varma, cofundador y arquitecto jefe, Networks For Humanity Arquitecto jefe de la transformación digital de la India, y Carlos Montes, Co-director y fundador del Innovation Hub for Prosperity, Cambridge University Judge Business School | Foto: Antonio Melgarejo

Pero las instituciones o empresas, hoy, pueden usar esos datos.

CM: Sí, con permiso de los usuarios.

PV: Es muy importante entender que cuando uno hace una transacción con el banco, se trata de una transacción entre dos partes. El banco guarda una copia. Pero hoy, por ejemplo, los conductores de Uber no reciben una copia. Hoy se intenta que sólo las grandes empresas conserven los datos. Nosotros decimos que no, ambas partes de la transacción deben conservar los datos.

¿Los sistemas están antes que el tema regulatorio?

PV: La bendición reglamentaria es clave porque, ¿cómo se prepara un país en su conjunto para esto? Tiene que ser intersectorial, tiene que ir a través de la educación, de los registros sanitarios, de los registros agrícolas, de facturas, de negocios. Si quieres que este modelo funcione, definitivamente, necesitas una política reguladora.

CM: Ahí es donde entra la practicidad, porque conociendo a los países, la regulación es un área difícil y también puede politizarse. En áreas como los datos y las credenciales verificables, el objetivo es buscar los sectores en los que esto sería posible.

PV: Se empezó con el sector financiero, porque está bien regulado y luego se pasó a las finanzas.

CM: Datos abiertos y finanzas abiertas para que eso se dé.

PV: Luego fuimos a la salud. Ahora cada uno puede ser propietario de su propio historial médico. Si quieres una segunda opinión, ya no tienes que llevar un papel.

¿Toda la información verificable de las personas se maneja en una sola plataforma?

CM: Se puede hablar de carteras.

PV: No se trata de una sola plataforma. Antes, cuando ibas a un hospital, te daban los registros de resonancia magnética o prescripciones todas en papel. Cuando eran digitalizadas, se convertían en PDF. Pero, la India dio un paso adelante. Cuando recibes los datos, tienes que firmarlos digitalmente. Eso significa que la capacidad para mostrar a otras personas la información es mayor. Esto se puede guardar en muchas plataformas. Los datos están completamente federados (integración de datos de múltiples fuentes dispersas en una entidad unificada y accesible sin necesidad de moverlos físicamente a una ubicación centralizada). No hay una plataforma central que retenga los datos, sino que yo, como individuo, tengo una cartera o varias carpetas, donde tengo toda la información. Si quieres tener su historial médico en una sola carpeta, puedes hacerlo. Y, por ejemplo, tus registros financieros los tienes en otra carpeta. Es como tener distintas carpetas en una computadora.

CM: Eso permite que puedas elegir las aplicaciones del monedero que quieras y que puedes mezclar la información.

¿Cuánto tardó este proceso?

PV: Cuando lanzamos la iniciativa de credenciales digitales verificables, la India iba muy adelantada porque ya habíamos lanzado nuestro DNI digital. Lanzamos en 2015, pero la mayoría de los países están trabajando ahora en su puesta en marcha. Países como Europa o Australia, por ejemplo, han visto un auge de esta tecnología pos- Covid.

CM: Esto es un movimiento mundial. La clave está en asegurarse de que se respeta la privacidad de los ciudadanos. Hablamos de los principios de la tecnología ciudadana, porque pone al ciudadano en el centro. Así te aseguras de que todo lo que haces va a ser utilizado en Perú por alguien en Puno, por ejemplo, en una zona realmente remota. El tema está en construir en bloques y de manera descentralizada para que no esté todo en un solo lugar que puede ser hackeado o corrompido.

¿Es más difícil escalar una tecnología que diseñarla?

PV: Diseñar con estos principios es esencial si quieres una victoria a largo plazo. Si quieres algo a corto plazo el diseño no importa tanto, porque puedes conseguir lanzar algo (al mercado). Pero como arquitecto, creo que el ‘design place’ es una parte muy importante. Estos principios fundacionales con el ciudadano en el centro nunca van a cambiar, van a durar mucho. Así que sí, escalar se da una vez que tengas el diseño correcto. La ampliación vendrá como efecto secundario del buen diseño. Un buen diseño permite escalar.

CM: Y se trata fundamentalmente de utilizar la tecnología para capacitar a los ciudadanos.

Volviendo a la digitalización de los pagos, ¿hasta dónde puede llegar esta tecnología en países como Perú donde el Internet no está en todas partes?

PV: A veces la tecnología no es lo que explica por qué algo no crece. Puede ser el diseño del negocio. Por ejemplo, la interoperabilidad permite que muchos actores de la sociedad construyan poco a poco. Eso significa que una empresa no tiene que ocuparse de todo el país ‘offline’. En realidad, muchas empresas pueden construir soluciones diferentes. Por ejemplo, las credenciales verificables de las que hablamos para verificar mi carné de conducir por ejemplo, no necesita que ambas partes estén conectadas. Se puede verificar criptográficamente que se trata de un permiso de conducir válido al instante, sin que ambas partes estén conectadas.

Pero el costo de la innovación debería ser menor, como dijo antes.

CM: La India es más pobre que Perú. La cuestión no es el costo, la cuestión es la imaginación. Y esa es la función que intentamos hacer: aportar las ideas para decir que esto es posible, esto sí puede ocurrir. Pero también, esto debe hacerse de forma comercial. La gente tiene que ganar dinero en el proceso para que se amplíe. Por ejemplo, imaginemos que la gente tiene problemas para enviar paltas de provincia a Lima. Y, por el momento, no hay un sistema descentralizado que les permita buscar personas que quieran comprar esas paltas. Imagina: Amazon sin Amazon en el centro, o Uber sin que Uber esté en el centro de las transacciones. La idea es que las personas se conecten a una red descentralizada. Eso se convierte en un micromercado que reduce el costo de las transacciones para las personas. El gran mensaje es que si la digitalización se hace bien, siguiendo estos principios de colocar al ciudadano en el centro, esto puede aportar beneficios asombrosos a bajo costo. Pero la gente debe pensar en ellos, esforzarse.

Y la gente tiene que entender desde el principio que poseer los datos es lo más valioso que puede tener.

[Asienten]. CM: Los Google, los Uber y los Amazon obtienen todos los datos, los toman de ti y se los quedan para ellos. Esa es la base de toda la economía. Y luego, se los venden a otras personas porque saben que con eso pueden predecir nuestro comportamiento. Queremos cambiar eso y colocar a los ciudadanos en el centro para que tengan el control y puedan realizar transacciones a todo nivel. Es un cambio de mentalidad y de establecimiento económico.

PV: Las finanzas abiertas en sectores clave son importantes para esto.