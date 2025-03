Este lunes el gobierno decretó estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, tal como lo anunció el domingo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, luego del asesinato del cantante Paul Flores tras un ataque que sufrió el bus de la agrupación Armonía 10 por parte de sujetos a bordo de dos motocicletas.

Sin embargo, la medida no sería una solución para la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ni para la Sociedad Nacional de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). En ese sentido, Roberto de la Tore, presidente de la CCL, sostuvo que la experiencia muestra que los estados de emergencia no solucionan el problema de inseguridad, mencionando que en Pataz no se detuvieron las acciones de la minería ilegal.

A su vez, Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, recordó que la decisión del gobierno surge a raíz del ataque ocurrido el domingo. No obstante, precisó que la situación de inseguridad, que incluye extorsiones y asesinatos, viene sucediendo todos los días. Agregó que los estados de emergencia no han dado los resultados esperados.

Este lunes el gobierno decretó estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días (Foto referencial: Pixabay)

Es así, indicó, que debe haber una estrategia en temas de seguridad que involucre a distintas entidades del gobierno, siendo un punto de agenda a priorizar. Asimismo, De la Tore señaló que la estrategia integral no se debe enfocar solo en el uso de la fuerza, sino en labores de inteligencia para desarticular y capturar a las organizaciones criminales.

“La inseguridad se ha convertido en uno de los principales enemigos de la recuperación económica y de los esfuerzos para reducir la pobreza, pues resta competitividad y productividad a las empresas (sobre todo de las micro y pequeñas empresas), poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores y consumidores”, apuntó el presidente de la CCL.

Desde la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), su presidente Jorge Zapata apuntó que una de las acciones que se necesitan contra la criminalidad organizada es que la presidenta Dina Boluarte lidere la cruzada contra la inseguridad, involucrando a la Fiscalía y al Poder Judicial.

“No pueden continuar en una confrontación que no favorece al país, especialmente cuando vemos que se pierden vidas y cientos de negocios. Bodegueros, emprendedores, los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas cierran debido a las extorsiones”, expresó.

Con respecto al adelanto de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), De la Tore señaló que no solo basta con realizar convocatorias, sino establecer una estrategia articulada.

Por su parte, Dupuy consideró positivo este adelanto de reunión, agregando que se debería declarar en estado permanente a este consejo.

Ministro del Interior

Respecto a la labor del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, De La Tore consideró que debe de dar un paso al costado para que se designe a “un profesional competente” en temas de seguridad ciudadana y orden interno.

Dupuy también sostuvo que si no se viene cumpliendo el objetivo de lucha contra la inseguridad ciudadana, el ministro Santiváñez debería renunciar. El director ejecutivo de ComexPerú precisó que la labor del gobierno sobre el tema de seguridad no viene siendo buena. Por ello, apuntó que el solo cambio del ministro no resolvería la situación actual.

“Lo que se necesita es un cambio del gobierno para tomar el tema con la seriedad del caso y que las personas que lideren la estrategia del combate en seguridad sean quienes conozcan de estos temas, los más capacitados, gente proba, que no sea corrupta, eficiente y que realmente se trabaje”, acotó.

