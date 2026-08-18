De acuerdo con el informe titulado “La Gran estafa del transbordo”, estos países y la Unión Europea (UE) han permitido la evasión de aranceles por un valor de US$60.000 millones en el comercio. (Foto: El Peruano)
De acuerdo con el informe titulado “La Gran estafa del transbordo”, estos países y la Unión Europea (UE) han permitido la evasión de aranceles por un valor de US$60.000 millones en el comercio. (Foto: El Peruano)
Por Redacción EC

Según un informe de la Casa Blanca publicado a fines de la semana pasada, unos cuarenta países, incluidos Perú y otros importantes socios comerciales de Washington, sirven como punto para reenviar productos principalmente chinos a Estados Unidos, como modelo para eludir aranceles.

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