Según un informe de la Casa Blanca publicado a fines de la semana pasada, unos cuarenta países, incluidos Perú y otros importantes socios comerciales de Washington, sirven como punto para reenviar productos principalmente chinos a Estados Unidos, como modelo para eludir aranceles.

Entre los países mencionados figuran México, Canadá, Taiwán, India, Japón, Corea del Sur. También Chile y Colombia.

De acuerdo con el informe titulado “La Gran estafa del transbordo”, estos países y la Unión Europea (UE) han permitido la evasión de aranceles por un valor de US$60.000 millones en el comercio. La Casa Blanca también citó otros informes del gobierno de Estados Unidos y del sector privado que estimaban el volumen de transbordo entre US$40.000 millones y US$30.000 millones.

La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados “hechos en China”, indica el documento publicado el último jueves.

Esto permite a las empresas enviar productos terminados a Estados Unidos desde países con aranceles aduaneros más bajos, señala el gobierno estadounidense. Asimismo, se destaca que alrededor de cuarenta país “presentan un alto riesgo de reenvío” de productos, al ver allí una “red que opera tanto en líneas de producción como en líneas logísticas”. Para Washington, está práctica es ilegal.

“Desde hace años, China lleva a cabo una auténtica estafa mediante el reenvío de productos, enmascarando su origen durante el tránsito por unos cuarenta países, robándonos nuestro presupuesto en decenas de miles de millones de dólares”, indicó el asesor comercial de Donald Trump Peter Navarro durante una rueda de prensa telefónica.

TE PUEDE INTERESAR: Ministro Elmer Cuba anuncia que el Estado asumirá casi la mitad del incremento del combustible

En sus declaraciones, Navarro remarcó que Trump ha prometido poner fin a esta práctica mediante aranceles más altos y una frontera mejor protegida.

“Un motor chino en un sillón reclinable vietnamita sigue siendo un motor chino y es un trabajo estadounidense destruido. El presidente Trump ha prometido poner fin a esta confiscación mediante aranceles más altos y una frontera mejor protegida”, agregó.

Los 40 países se agrupan de manera general en tres niveles, según los volúmenes absolutos de mercancías vinculadas a China. El Nivel 1 incluye a Canadá, la Unión Europea (UE), India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán. El Nivel 2 está compuesto por Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam. El Nivel 3 incluye a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Kenia, Marruecos, Panamá, Perú, Filipinas, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

Vale precisar que el USTR ha incluido disposiciones para reducir el transbordo en muchos de los acuerdos comerciales que ha negociado con distintos países desde que Donald Trump impuso sus aranceles mundiales del “Día de la liberación” el año pasado.

No obstante, la agencia comercial sigue trabajando en la definición de las “reglas de origen” necesarias para ayudar a evaluar dónde se fabrica un producto y así determinar el nivel arancelario adecuado.