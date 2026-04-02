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La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental remarcó que que apoyan políticas transparentes y basadas en normas que impulsen el sector minero formal. Foto: Andina.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental remarcó que que apoyan políticas transparentes y basadas en normas que impulsen el sector minero formal. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió que las modificaciones propuestas a la ley de concesiones mineras en Perú socavaría la inversión en el sector minero del país.

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