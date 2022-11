Las exportaciones peruanas en setiembre habrían sumado US$ 5.546 millones, un incremento de 1,13% respecto al mismo mes de 2021, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Este ligero incremento en dicho mes se debió en su mayor parte por las exportaciones del sector agro no tradicional, pues ostentó el 15,36% del total de las exportaciones peruanas, totalizando US$ 852 millones, es decir más de 3,04% respecto a setiembre de 2021″, manifestó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

En este rubro destacaron productos como los arándanos frescos con envíos de 66,949 toneladas (17,58%) por US$ 362 millones (3,74%) y las paltas frescas, 48.868 toneladas (45,06%) por US$ 74 millones (5,27%).

Principales productos exportados

Por otro lado, entre las principales líneas de producto exportadas durante dicho mes se encontraron los minerales de cobre y concentrados de los cuales se enviaron 872.703 toneladas por un valor de US$ 1.555 millones, cifras que evidenciaron un incremento de 21,77% en cuanto a las toneladas, pero una caída de 3,32% en cuanto al valor.

“Ello va en consonancia con el comportamiento del precio de los metales, el cual ha descendido en el último bimestre”, comentó Óscar Quiñones.

También están las barras de oro con 34 toneladas (-9,51%) por US$ 599 millones (-15,17%); arándanos frescos, 66.949 toneladas (17,58%) por US$ 362 millones (3,74%); cátodos de cobre refinado, 32.018 toneladas (73,14%) por US$ 252 millones (44,37%); minerales de zinc y sus concentrados, 253.238 toneladas (88,58%) por US$ 202 millones (38,64%) y café sin tostar y sin descafeinar, 33.072 toneladas (4,78%) por US$ 177 millones (39,89%).

Igualmente, la harina de pescado, 98.658 toneladas (12,43%) por US$ 170 millones (25,61%); gas natural licuado, 122.602 toneladas (-40,33%) por US$ 135 millones (-27,13%); minerales de hierro y sus concentrados, 1′581.895 toneladas (25,34%) por US$ 121 millones (-2,15%); y minerales de plomo y sus concentrados, 32.477 toneladas (-9,69%) por US$ 79 millones (-13,79%).

Destinos de exportación

Entre los diez principales destinos de exportación en setiembre, cinco registraron una variación positiva respecto al mismo mes de 2021. Aquí figuran China, mercado al cual se exportaron US$ 1.894 millones, monto que mostró un incremento de 5,53%; le sigue Japón, US$ 237 millones (20,13%); España, US$ 228 millones (26,43%); Países Bajos, US$ 195 millones (1,14%); y Brasil, US$ 156 millones (55,25%).

En tanto, cinco mercados restantes mostraron variaciones negativas, entre ellos: Estados Unidos con US$ 791 millones (-2,38%); India, US$ 229 millones (-16,12%); Canadá, US$ 187 millones (-8,58%); Suiza, US$ 159 millones (-29,51%) y Chile, US$ 144 millones (-5,48%).

De acuerdo al gremio, las exportaciones peruanas a Estados Unidos registran una tasa negativa debido a menores envíos de productos claves.

Indicó que se aprecia una ligera caída en el valor exportado de arándanos, pues totalizó US$ 192 millones (-1,35%).

De igual manera, el valor de los cátodos de cobre refinado también registra un retroceso sumando US$ 36 millones (-15,50%); aceites crudos de petróleo, US$ 31 millones (-31,20%); espárragos frescos, US$ 23 millones (-31,89%); estaño sin alear, US$ 19 millones (-56,21%) y minerales de molibdeno y sus concentrados, US$ 16 millones (-66,7%).