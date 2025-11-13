“Estamos gastando más de lo que tenemos”: economistas advierten sobre deterioro de las finanzas públicas

El Perú, que durante años fue referente de estabilidad macroeconómica en la región, enfrenta hoy un deterioro acelerado de sus cuentas públicas. Esa fue la advertencia central del panel “Riesgos fiscales en una turbulencia política”, realizado en el marco del seminario “Gestión del crecimiento en tiempos de cambio: política, economía y Estado”.

En el panel participaron Carlos Casas, profesor de la Universidad del Pacífico; Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto; Elmer Cuba, socio de Macroconsult; y Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Durante el espacio, moderado por Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, los economistas coincidieron en que la situación fiscal se está debilitando por un gasto público creciente, la pérdida de control institucional y la aprobación de leyes con impacto presupuestal sin sustento técnico desde el Congreso.

Déficit y deuda en aumento

Casas advirtió que “hace varios años estamos gastando más de los recursos que tenemos” y que el déficit fiscal se amplía sin señales de corrección. “El riesgo es que, si seguimos en este camino, tendremos que recortar inversión pública y eso deteriora la competitividad y la calidad de vida de los peruanos”, señaló.

Recordó que el límite de deuda pública sobre el PBI no debe superar el 30%, pero el ratio sigue creciendo. “La fiesta la estamos viviendo ahora, pero los costos los vamos a pagar después”, alertó. Subrayó también que la sostenibilidad fiscal afecta directamente a los ciudadanos a través de mayores tasas de interés y menor capacidad de inversión del Estado.

Panel se realizó por el “Día de la Gestión Pública”, organizado por la Escuela de la Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Casas también llamó la atención sobre Petro-Perú, al que calificó como “un hoyo fiscal que debe cerrarse”. “El país no puede seguir destinando recursos a una empresa ineficiente mientras se recorta presupuesto para salud y educación”, enfatizó.

“El populismo fiscal se ha disparado”

Para Luis Miguel Castilla, el problema es estructural. El economista señaló que el Estado se ha “comido sus ahorros” y que la deuda neta —que hace una década representaba el 4% del PBI— hoy bordea el 25%. “El Perú está financiando gasto corriente con ahorros fiscales, y eso es insostenible”, advirtió.

Castilla explicó además que existen pasivos contingentes —por arbitrajes internacionales, laudos y litigios laborales— que podrían representar hasta 10 puntos del PBI si se materializan. “De continuar este populismo desaforado, la deuda pública podría duplicarse hacia 2036”, estimó.

El rol del Congreso y el Tribunal Constitucional

Macera -también consejero del Tribunal Fiscal- y Cuba centraron su análisis en la dinámica política que agrava el panorama. El director del Instituto Peruano de Economía advirtió que en los últimos años el Congreso ha aprobado 229 normas con impacto fiscal negativo, casi tres veces más que el promedio de períodos legislativos anteriores. “Eso pone en riesgo el equilibrio fiscal. Se ha abierto una caja de Pandora que debe cerrarse ya mismo”, coincidió Cuba.

Ambos señalaron que el Tribunal Constitucional —que antes frenaba normas con vicios de gasto— ahora tiene una postura más permisiva, lo que facilita las iniciativas legislativas que aumentan el gasto público.

“Durante tres décadas, el Perú mantuvo responsabilidad fiscal, lo que permitió tener una deuda baja y estabilidad. Hoy eso está en riesgo. Todos los que amamos al país debemos cerrar filas frente al populismo fiscal”, enfatizó Cuba.

Reformas urgentes: eficiencia y capital humano

Los panelistas propusieron medidas para abordar esta problemática. Castilla insistió en reformar los sistemas administrativos del Estado, unificar planeamiento, presupuesto e inversión, y enfocar la gestión en resultados y no en gasto. “Seguimos midiendo el éxito en base a cuánto se ejecuta, no a cuánto se mejora la vida del ciudadano”, dijo.

Por su parte, Casas planteó recuperar el capital humano del Estado. “Muchos profesionales calificados se han ido. Sin gente preparada no se pueden implementar políticas públicas ni innovar en el sector público”, dijo.

Macera cerró con una reflexión sobre la urgencia de retomar la eficiencia estatal. “Gastamos tres veces más que hace dos décadas, pero no tenemos tres veces más calidad en salud, educación o infraestructura. Hay que medirnos por resultados, no por gasto”, precisó.