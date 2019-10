Entre el lunes 21 y viernes 25 de octubre, el panorama económico nacional estuvo marcado por el reglamento de hipoteca inversa publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la renuncia de Alberto Ñecco, director ejecutivo de ProInversión, tras problemas en la firma del contrato de adjudicación del proyecto de Plantas de Tratamiento de Titicaca (PTAR Titicaca).

A continuación, conoce cuáles fueron las cinco noticias económicas más importantes de la semana.

1. SBS publica reglamento de hipoteca inversa

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) publicó el lunes 21 de octubre el reglamento complementario de la hipoteca inversa, en el que se detalla su entrada en vigencia desde este 1 de noviembre. Este se basa en un mecanismo que permitirá a los propietarios de una vivienda acceder a un crédito, colocando su inmueble como garantía.

Si bien el reglamento publicado no establece límites de edad para las personas que puedan realizar este tipo de transacción, la SBS espera que los interesados se encuentren en edad de jubilación (65 años). Asimismo, especifica cuáles son los requisitos que un inmueble debe cumplir para poder acceder a este esquema de créditos, así como también para calcular el valor estimado de la liquidación del crédito potencial. Aunque no especifica un límite mínimo de duración del contrato de la hipoteca inversa.

La hipoteca inversa es un mecanismo que permitirá a los propietarios de una vivienda acceder a un crédito, colocando su inmueble como garantía. (Foto: Getty)

2. DU modifica ley que Fomenta la Liquidez e Integración del Mercado de Valores

El decreto de urgencia N° 005-2019, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2020, prorroga hasta el 31 de diciembre del 2022 la exoneración del IR a i) la venta de acciones comunes y acciones de inversión, ii) American Depositary Receipts (ADR) y Global Depositary Receipts (GDR), iii) unidades de ETF, iv) valores representativos de deuda, v) certificados de participación en fondos mutuos, Certificados de participación en Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI) y certificados de participación en Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA), y vi) facturas negociables.

La norma aprobada por el Ejecutivo establece un par de modificaciones respecto a la Ley que Fomenta la Liquidez e Integración del Mercado de Valores (Ley 30341), aprobada en el 2016. Estas incluyen un monto negociado diario no menor a 6 UIT (S/25.200) para acceder al beneficio tributario. Además, el resultado de la operación no podrá ser menor al límite (45%) establecido por el reglamento.

Norma señala que para acceder a la exoneración del Impuesto a la Renta, se establece un monto negociado diario no menor a 6 UIT p S/25.200. (Archivo El Comercio)

3. Perú retrocedió ocho puestos en ránking Doing Business 2020 del Banco Mundial

El Perú se ubicó en el puesto 76 de 190 países en el ránking Doing Business (DB) 2020 del Banco Mundial. Con ello, retrocedió ocho posiciones desde el puesto 68 que ocupo en la edición anterior del ránking.

Pese a ello, en un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resaltó que el Perú se posiciona en la mitad superior de las economías más atractivas para el desarrollo de negocios e inversiones. Asimismo, indicó que este resultado no recoge el impacto de las medidas que se vienen desarrollando en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad publicado en julio 2019 ni las mejoras a implementar fruto del Estudio Doing Bussiness Sub Nacional en 12 ciudades del país que estará listo en febrero del próximo año.

El MEF reiteró su compromiso por promover una agenda priorizada de reformas transversales. (Foto: GEC) CAROLINA URRA | GESTION

4. ProInversión: Alberto Ñecco deja la dirección ejecutiva

El director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco, presentó su renuncia al cargo este jueves. Ñecco asumió oficialmente la dirección de la entidad en abril del 2018, en reemplazo de Álvaro Quijandría. En tanto, Diego Arrieta, jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) fue designado como director previsional.

Esto ocurre un par de días después de postergarse por cuarta vez la firma del contrato de la adjudicación del proyecto de Plantas de Tratamiento de Titicaca (PTAR Titicaca), ya que ProInversión detectó dos problemas respecto a la Carta Fianza de S/172 millones presentada por el consorcio mexicano Fypasa. Según un comunicado, esta debía contar con un respaldo local (que no tenía), y el monto debía estar fijado en soles (estaba en dólares).

Cabe resaltar que si dicho documento no es presentado en el nuevo plazo (30 de octubre) y no se logre una nueva ampliación, el proyecto se podría adjudicar al segundo postor o el Consejo Directivo convocaría a un nuevo proceso.

El nuevo titular de ProInversión sería nombrado en las próximas dos o tres semanas. (Foto: El Comercio)

5. Regularán tributación de plataformas digitales

La Sunat anunció que buscará que se apruebe una norma antes de fin de año que permitirá recaudar el Impuesto General a las Ventas (IGV) por los servicios brindados por plataformas digitales, como Airbnb, Netflix y Spotify; así como el Impuesto a la Renta (IR) de estas empresas.

El método que propone para ello consiste en que los bancos sean quienes retengan el impuesto cada vez que se realice una transacción entre una persona residente en el Perú y una plataforma digital. Esto debido a que en gran medida las transacciones con estas aplicaciones se realizan con tarjetas de crédito de alguna entidad bancaria o mediante las plataformas virtuales de los bancos.