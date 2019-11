En la semana desde el lunes 18 y viernes 22 de noviembre el panorama económico estuvo marcado por los posibles decretos de urgencia que el Ejecutivo evalúa publicar y la aprobación del presupuesto para el 2020.

Asimismo, se conoció que los precios al consumidor en Lima Metropolitana subieron en 0,11% en octubre, acumulando un incremento anual de 1,88%.

1. Minagri evalúa si ley agraria calza en un Decreto de Urgencia

El Ejecutivo evalúa si la ampliación del régimen agrario calza en la naturaleza de un decreto de urgencia (D.U.), dijo el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Jorge Montenegro. Este sería en dos o tres semanas.

“Lo que se está evaluando, toda vez que no hay Congreso -si bien norma ya fue aprobada, por diversas circunstancias no fue elevada al Ejecutivo a tiempo-, es si calza dentro de lo que es un D.U. La parte legal es lo que se tiene que analizar para que más adelante no pueda ser cuestionada”, dijo a El Comercio.

2. Ejecutivo oficializa presupuesto para el año 2020

El Ejecutivo oficializó la aprobación del presupuesto público del 2020, por S/177.367 millones, un alza de 5,5% frente al 2019. La participación de los gobiernos subnacionales representará el 30% de los recursos totales, sumando S/2.939 millones.

Además, se aprobó la emisión interna de bonos, en una o más colocaciones, del Gobierno hasta por la suma de S/11.813 millones; y operaciones de administración de deuda, hasta por US$6.000, entre otras medidas.

El MEF envió en agosto el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020 al Congreso de la República. (Foto: GEC)

3. Contraloría enviará tres propuestas de D.U. al Ejecutivo

La Contraloría General de la República enviará tres nuevos proyectos de decreto de urgencia (DU) al Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto público y dar mayor transparencia a la labor de diversos actores que intervienen en las contrataciones del Estado, anunció el contralor general Nelson Shack.

“Vamos a enviar en el transcurso de los próximos días tres proyectos de DU al Poder Ejecutivo para que tenga a bien considerarlo, uno de ellos respecto a introducir mayores niveles de transparencia en la actuación de distintos actores que participan en las contrataciones con el Estado (supervisores, procuradores, árbitros, conciliadores, etc.)”, adelantó.

4. SBS evaluará aportes de Credicorp en campañas

Luego de que el presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero, declarara ante la fiscalía que entregó dinero para financiar campañas electorales, la Superintencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció el inicio de un proceso de evaluación para verificar cómo se produjeron dichos aportes.

“Esta Superintendencia ha iniciado un proceso de evaluación de las circunstancias en el que se produjeron los aportes de dinero en efectivo para el financiamiento de partidos políticos en campañas electorales”, señaló el organismo en un comunicado.