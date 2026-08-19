Si estás pensando en solicitar un crédito, es probable que tengas un objetivo en mente: financiar tus estudios, impulsar un emprendimiento, comprar una vivienda o adquirir un bien importante. El crédito puede ayudarte a alcanzar esas metas, pero también implica asumir un compromiso de pago. De acuerdo con el estudio “Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 2025” de Experian Perú, el interés por acceder al crédito es elevado: el 76% de las personas entre 18 y 40 años en estas ciudades tiene intención de solicitar uno en el mediano plazo.

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Sin embargo, este mayor interés convive con desafíos en educación financiera, ya que solo el 38% afirma conocer con claridad qué es un historial crediticio, pese a que el 83% reconoce que revisarlo le ayudaría a tomar decisiones financieras más informadas.

“Que cada vez más personas quieran acceder al crédito es una señal positiva, porque refleja una mayor confianza en el sistema financiero formal. El siguiente paso es acompañar ese interés con más educación financiera. Antes de solicitar un crédito, es importante que las personas comprendan algunos conceptos y aspectos clave que pueden influir en su experiencia financiera y ayudarles a tomar decisiones con mayor confianza”, señaló Aldo Saavedra, Vicepresidente Comercial de Experian Perú.

Previo a solicitar un crédito, el experto de Experian Perú recomienda cinco aspectos a tener en cuenta antes de tomar una decisión.

Saavedra recomendó conocer nuestro historial crediticio. “Revisar tu historial te ayudará a entender tu situación financiera actual. Además, también te permite verificar que la información registrada sea correcta, conocer tus obligaciones vigentes, identificar oportunidades de mejora y entender cómo ha sido tu comportamiento de pago a lo largo del tiempo”, explicó.

Revisar los ingresos y calcular cuánto puedes destinar al pago de una cuota sin afectar tus demás gastos y obligaciones, es otro punto a considerar. “Solicitar un monto acorde con tu capacidad de pago te ayudará a organizar mejor tus finanzas y cumplir tus pagos a tiempo”, indicó.

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No quedarse con la primera opción. El experto de Experian Perú sostuvo que no todos los créditos son iguales. Por ende, se debe comparar aspectos como la tasa de interés, el plazo, las comisiones y el costo total del financiamiento.

Pensar en el crédito como una herramienta para alcanzar tus metas. Un crédito bien utilizado puede ayudar a financiar proyectos importantes y cumplir con los pagos contribuye a construir un buen historial crediticio. Esto puede facilitarte el acceso a nuevas oportunidades de financiamiento en el futuro o mejoras en las condiciones de tus créditos actuales.

Finalmente, Saavedra señaló que recomendó monitorear el historial crediticio de forma periódica. Remarcó que revisar el historial crediticio no debería ser una tarea exclusiva cuando se necesita solicitar un préstamo. “Consultarlo periódicamente te permite detectar cambios, identificar posibles inconsistencias o fraudes digitales y tomar decisiones financieras con mayor información”, concluyó.