Previo a solicitar un crédito, Aldo Saavedra, Vicepresidente Comercial de Experian Perú, recomienda cinco aspectos a tener en cuenta antes de tomar una decisión. (Foto: iStock).
Previo a solicitar un crédito, Aldo Saavedra, Vicepresidente Comercial de Experian Perú, recomienda cinco aspectos a tener en cuenta antes de tomar una decisión. (Foto: iStock).
/ psisa
Por Redacción EC

Si estás pensando en solicitar un crédito, es probable que tengas un objetivo en mente: financiar tus estudios, impulsar un emprendimiento, comprar una vivienda o adquirir un bien importante. El crédito puede ayudarte a alcanzar esas metas, pero también implica asumir un compromiso de pago. De acuerdo con el estudio “Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 2025” de Experian Perú, el interés por acceder al crédito es elevado: el 76% de las personas entre 18 y 40 años en estas ciudades tiene intención de solicitar uno en el mediano plazo.

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