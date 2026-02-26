Hace menos de una semana, se conoció que Nestlé -dueña de D’Onofrio en el Perú- soltaría el barquillo a nivel global, ya que está “en negociaciones avanzadas” para desprenderse del negocio de helados.

El nuevo dueño del negocio de helados de la compañía suiza sería Froneri, una de las mayores empresas multinacionales de helados del mundo, que es un ‘joint venture’ que la compañía maneja junto a PAI Partners.

Bajo la dirección del nuevo CEO Philipp Navratil, la multinacional suiza ha decidido dejar este dulce negocio para concentrarse en sectores que hoy consideran más rentables como el café y las mascotas, así como los alimentos y snacks “con una continua racionalización del portafolio de marcas”, dijo la compañía.

A nivel global esta movida estratégica pretende revertir una caída del 17% en las utilidades globales de la compañía durante el último año y con las acciones de la suiza en su nivel más bajo en ocho años. Froneri, con sede en el Reino Unido, se haría de las marcas de helados de Nestlé durante el próximo año (2027), aunque la compañía global seguirá formando parte de la empresa conjunta.

En el Perú, el tema tomó gran interés porque la operación de Nestlé en el mercado peruano está ligado a la tradicional marca D’Onofrio, con un 88% del mercado de helados, carritos amarillos y marcas consolidadas como Peziduri, Sublime, Donito, entre otras. La marca, aunque aún está en evaluación, podría cambiar de manos corporativas en los próximos meses.

La semana pasada, la compañía en Perú dijo a El Comercio que -aunque no se refirió directamente a la marca peruana, que compró en 1997- que se encuentra “evaluando detalles” y próximos pasos para su operación heladera en nuestro país, agregando que se estará brindando información “de manera oportuna” más adelante.

Los planes de D’Onofrio para este año, de la mano de Nestlé

En la última entrevista con este Diario, a inicios de febrero, Andrea Arllentar, gerenta de Marketing de Helados en Nestlé Perú, destacó las últimas innovaciones de la categoría –como el salto de Nescafé al mundo de los helados–, lanzamientos en los que Perú es pionero y los avances de lo que sería el lanzamiento de su próxima cadena de heladerías D’Onofrio.

En la mencionada charla, la ejecutiva destacó que la campaña de verano venía avanzando muy bien por las altas temperaturas y las innovaciones de la compañía, por lo que estaban muy optimistas de que por lo menos tendrían un doble dígito de crecimiento durante esta temporada con helados.

Para la campaña, la compañía tuvo más 8 lanzamientos durante la temporada, entre ellos el salto de Nescafé al mundo de los helados y el KitKat litro con una tecnología especial llamado KitKat Layers. De hecho, Perú fue el primero en lanzar KitKat Layers sabor regular y este año hemos sido nuevamente el primer país en lanzar KitKat Layers versión caramel, comentó Arllentar.

La ejecutiva destacó que hoy en día como D’Onofrio tiene el 88% de ‘market share’ y como marca, la peruana ha cumplido 128 años de existencia este 2026. “Claramente todas estas innovaciones nos aportan a seguir ganando ‘share’”, dijo en la entrevista.

En los últimos años, sostuvo la ejecutiva, la firma ha invertido alrededor de US$10 millones en infraestructura, en ecofreezers (congeladoras ecoamigables) y en mejoras logísticas.

¿Cuál es su nivel de cobertura? La marca hoy en día llega a más de 60.000 puntos de venta y también cuentan con más de 5.000 heladeros.

¿Cómo veía el consumidor de helados en el Perú?

Arllentar considera que se trata de un consumidor más informado, también es más exigente y diverso. “Busca indulgencia, conveniencia, nuevas experiencias y marcas también con las que se identifique”, anota.

Además, asegura que no es que haya solo un consumidor de helados, sino que hay muchos, y eso pone un reto mucho más exigente. Definitivamente es un consumidor más racional, pero que no deja de buscar disfrute. “El consumidor hoy no busca solo precio, busca valor. Y precio sí, también, por eso hemos tenido innovaciones desde un sol con Buen Humor y tenemos una gama de precios para satisfacer todos los bolsillos”, nos cuenta.

Hoy en día el consumo per cápita de helados es de 2 litros aproximadamente, cuando hace casi 3 décadas era de apenas 0,87 litros.

¿Hay más competencia? La ejecutiva observa que el mercado de heladerías está evolucionando, eso es una realidad y están apareciendo diferentes modelos. Como D’Onofrio, anota, evalúan constantemente todas las oportunidades, pero hoy su foco principal está en seguir fortaleciendo su marca, portafolio y la experiencia del consumidor en todos los canales donde están presentes.

“Y, por supuesto, estamos evaluando también propuestas de cómo reinventarnos en este mundo de las heladerías. Pensando siempre en el consumidor y en la esencia de la marca”, adelantó aquel día haciendo referencia al proyecto de abrir sus propias heladerías D’Onofrio en el Perú.

La ejecutiva contó que estaban terminando de cerrar todo el ‘case’ para ver cuándo realmente es el mejor momento para ingresar al negocio de las cadenas de heladerías. Dejaba en claro que el proyecto estaba confirmado pero faltaba definir cuándo sería el momento adecuado para lanzarla.

Además, la elección del socio retail con el que pensaban asociarse para entrar a este negocio también se encontraba en evaluación.

“Lo importante es sentirnos seguros de que vamos a llegar con la propuesta correcta para el consumidor, porque creo que la expectativa de que D’Onofrio entre a este mundo es alta, entonces tenemos que hacerlo bien”, comentaba la ejecutiva respecto a ese próximo paso.

Y mientras este proyecto avanza, la compañía indica que estarán enfocándose también en Antica Gelatería del Corso, cadena de gelaterías de Nestlé, que entró hace un par de años al mercado. La ejecutiva destacaba que esta marrca es muy cuidada, que prioriza la experiencia, la calidad, con helados 100% naturales. Anunció que se estarán haciendo inversiones también ahí. “Pensamos expandir la marca. Una vez que la consolidemos bien, vamos a buscar la expansión”, anunció.