Resumen

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El estudio identificó falencias en diferentes aspectos, donde, principalmente, se señalan la baja productividad agraria, programas alimentarios mal focalizados y ausencia de condiciones elementales como servicios básicos de saneamiento. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
El estudio identificó falencias en diferentes aspectos, donde, principalmente, se señalan la baja productividad agraria, programas alimentarios mal focalizados y ausencia de condiciones elementales como servicios básicos de saneamiento. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
/ ERNESTO BENAVIDES
Por Redacción EC

De acuerdo con estimaciones de la Universidad del Pacífico a 2024, más del 20% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria severa en el periodo 2021–2023, una cifra que se ubica por encima del promedio regional (10,0%), y que sobrepasa los niveles que experimentan países vecinos como Chile (3,7%) y Colombia (5,3%).

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