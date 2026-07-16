Con el proceso electoral concluido, Rodríguez Mariátegui consideró que el mercado concentrará su atención en la capacidad del nuevo Gobierno para consolidar un entorno de mayor predictibilidad y con garantías para las inversiones. Foto: Minem.
Con el proceso electoral concluido, Rodríguez Mariátegui consideró que el mercado concentrará su atención en la capacidad del nuevo Gobierno para consolidar un entorno de mayor predictibilidad y con garantías para las inversiones. Foto: Minem.
Por Redacción EC

La creciente demanda mundial de cobre y otros minerales críticos para la transición energética, la electrificación de las economías, el desarrollo de infraestructura digital y el avance de la inteligencia artificial están redefiniendo el mapa global de las inversiones mineras.

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