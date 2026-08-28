Los conocimientos y comportamientos financieros de los peruanos fueron analizados en el estudio “Bienestar Financiero en Perú: cómo los peruanos entienden, administran y viven sus finanzas”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de Banco Falabella. La investigación busca analizar las capacidades y el bienestar financiero de la población adulta, e identificar las principales brechas entre distintos grupos del país.

Basado en 1.001 encuestas a nivel nacional, el informe evidenció que los peruanos obtienen, en promedio, una nota 9, en una escala de 0 a 20, en conocimientos financieros, por debajo del umbral de aprobación de 11. Las diferencias son especialmente marcadas entre la población urbana y rural, con notas de 9,7 y 6,3, respectivamente, y entre bancarizados y no bancarizados, con 9,9 versus 6,1.

En términos de conocimientos, solo un 21% comprende correctamente el interés simple, mientras que un 37% responde correctamente sobre interés compuesto y apenas un 7% logra contestar bien ambas preguntas. A su vez, menos de la mitad comprende plenamente para qué sirve el historial crediticio, lo que puede limitar su capacidad de negociación y acceso a mejores condiciones.

De acuerdo con el estudio, las brechas son particularmente marcadas entre la población rural, niveles socioeconómicos bajos, personas no bancarizadas y trabajadores informales. “El acceso financiero ha avanzado en el Perú, pero el bienestar financiero sigue siendo limitado, porque persisten brechas de conocimiento, dificultades para convertir buenas actitudes en comportamientos concretos, baja resiliencia y desigualdades estructurales”, señala el reporte.

Por otra parte, el estudio muestra una brecha entre la valoración del ahorro y su aplicación práctica. Si bien un 77% reconoce la importancia de ahorrar regularmente, solo un 48% ahorró durante los últimos 12 meses. Entre quienes ahorraron, 74% lo hizo mediante al menos un mecanismo fuera del sistema financiero, como guardar efectivo en casa o recurrir a mecanismos familiares o colectivos.

Solo una de cada cuatro personas lleva control constante de sus finanzas. Esta debilidad es mayor en los niveles socioeconómicos más bajos, entre trabajadores informales y entre las personas no bancarizadas. En cuanto a las fuentes de aprendizaje, un 45% señala que aprendió a manejar su dinero a partir de su propia experiencia y un 24% a través de sus padres o familia. En contraste, solo un 5% menciona al colegio o universidad y un 2% a su banco o entidad financiera.

El diagnóstico también muestra desafíos en bienestar financiero: solo un 28% califica su situación financiera como buena o muy buena, mientras que un 55% la considera regular. Además, un 45% declara sentir ansiedad o preocupación frecuente al pensar en sus finanzas, y un 37% señala que no podría cubrir sus gastos durante un mes si dejara de percibir ingresos.

El CEO de Banco Falabella Perú, Matías Aranguren, destacó el alcance de este análisis. “El bienestar financiero empieza por entender la realidad que viven las personas. El valor de este estudio radica en que nos permite identificar brechas concretas en conocimientos, hábitos y percepciones financieras, y pone sobre la mesa información relevante para que, como sector, podamos impulsar mejores herramientas y soluciones para los peruanos”, afirmó.

De esta manera, los resultados plantean la necesidad de complementar la mayor presencia de productos financieros con el fortalecimiento de capacidades prácticas que permitan comprenderlos, compararlos y utilizarlos de manera informada y segura, con especial atención a los grupos que presentan mayores brechas.