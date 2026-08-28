De acuerdo con el estudio, las brechas son particularmente marcadas entre la población rural, niveles socioeconómicos bajos, personas no bancarizadas y trabajadores informales. Foto: Andina/ Referencial.
De acuerdo con el estudio, las brechas son particularmente marcadas entre la población rural, niveles socioeconómicos bajos, personas no bancarizadas y trabajadores informales. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

Los conocimientos y comportamientos financieros de los peruanos fueron analizados en el estudio “Bienestar Financiero en Perú: cómo los peruanos entienden, administran y viven sus finanzas”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de Banco Falabella. La investigación busca analizar las capacidades y el bienestar financiero de la población adulta, e identificar las principales brechas entre distintos grupos del país.

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