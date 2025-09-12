Evans Avendaño, CEO de Aeropuertos del Perú: “Hay otros dos aeropuertos que son importantes y tienen mucho potencial comercial, Jaén y Jauja”

Durante el ‘roadshow’, se ha presentado un paquete de aeropuertos como parte de la cartera que ha traído el MEF tanto a Londres como Madrid. Como gerente general de Aeropuertos del Perú (ADP), ¿qué impresión tiene sobre esta iniciativa?

Creo que es bastante positiva porque, nuevamente, estás buscando que sea el privado el que tome un rol protagonista en la administración del desarrollo de un bien público como son los aeropuertos. Creo que ya la concesión del Jorge Chávez, la concesión de Aeropuertos del Perú y la del sur, han demostrado que esa es la línea correcta que tiene que seguir el Estado y seguir promoviendo la inversión privada. Pero, hay que ver cómo es que se estructura esta nueva concesión del tercer grupo de aeropuertos, eso es fundamental.

¿Es una preocupación?

Primero, vamos a adjudicar la segunda joyita del Perú, que es Chinchero. Es muy importante que el Estado defina o estructure un contrato de concesión en el cual se distribuyan de manera adecuada los riesgos asociados a esa concesión. Recordemos que esa concesión no solamente va a ser de operación y mantenimiento, sino que va a ser una concesión en la cual -sobre todo los aeropuertos regionales, porque Chinchero ya va a estar construido-, van a tener un reto asociado a la construcción. Esto obviamente es una preocupación si es que se van a mantener hoy las condiciones del primer y segundo contrato de concesión, en la cual no nos permiten, por ejemplo, contratar bajo una modalidad con la que podemos hacer un ‘fast track’; esa posibilidad está restringida. No hay tampoco cláusulas de resolución de controversias. Además, el primer grupo de aeropuertos no tiene ningún problema para poder financiar las obras. El segundo grupo, al no tener certificados que permiten que el Estado reembolse las inversiones en un plazo de diez años, es más complicado. Se trata de certificados negociables que pueden ser otorgados en garantía, lo que facilita la posibilidad de obtener el financiamiento necesario para construir los aeropuertos. Al no existir esa modalidad, complicas lo que vendría a ser el financiamiento de los aeropuertos. Todo va a depender de cómo se estructura y diseña el contrato de concesión.

Aeropuerto Internacional de Chinchero (Fuente: MTC)

¿No hay información sobre eso todavía?

Ha habido un par de conversaciones con nosotros al respecto y con otros expertos, pero todavía no hay información de cómo se va a estructurar ese contrato.

¿ADP está interesado en este segundo paquete?

Claro. En principio, sí. Si aislamos las condiciones que puedan haber en el contrato de concesión de la distribución de riesgos, comercialmente nos interesa porque está Chinchero. Hay otros dos aeropuertos que son importantes y tienen mucho potencial, Jaén y Jauja. Comercialmente es muy interesante operar, mantener, desarrollar la ingeniería y licitar las construcciones.