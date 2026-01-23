Este sábado 24 de enero se llevarán a cabo la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, los tradicionales partidos de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes ante su hinchada. En este contexto, PedidosYa, estima que la demanda de órdenes por delivery durante ambos eventos podrían incrementarse hasta en 20% frente a un sábado promedio de verano.

Ello se debería a las múltiples reuniones grupales, consumo compartido y el atractivo internacional de la Noche Blanquiazul, que contará con la participación de Lionel Messi junto al Inter de Miami.

La empresa también proyecta que, cuando estos eventos ocurren durante un fin de semana, cerca del 45% de los pedidos del día sábado se concentran entre una hora antes y hasta 2 horas después de los mismos, con un pico marcado durante el inicio de los partidos.

¿Qué piden los peruanos cuando juegan Alianza Lima y Universitario?

De acuerdo a las proyecciones de PedidosYa, durante los partidos de presentación de ambos clubes el consumo se concentrará principalmente en restaurantes y bebidas, categorías que lideran la demanda en jornadas de alta convocatoria futbolística.

Dentro de restaurantes, las pollerías encabezan los pedidos, seguidas por hamburguesas, pizzas y opciones para compartir como alitas y rondas de piqueos, platos vinculados a la experiencia de ver fútbol en casa.

A ello se suma el fuerte desempeño de la categoría de bebidas. Para esta fecha, PedidosYa proyecta que la demanda de cervezas, gaseosas y bebidas alcohólicas listas para consumir registre un incremento de 10% frente a un día regular, consolidándose como un complemento clave del consumo nocturno durante eventos deportivos de alta audiencia.

Asimismo, el supermercado por delivery también registra un comportamiento al alza en este tipo de jornadas. Se espera un incremento de hasta 10% en PedidosYa Market, el supermercado digital de PedidosYa, impulsado principalmente por la compra de snacks, piqueos, hielo, bebidas y cortes de carne, asociados a reuniones en casa y parrillas organizadas en las horas previas al inicio de los encuentros deportivos.