Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Congreso amplió el alcance de la Ley de Amazonía para incluir nuevas localidades de Ayacucho y Huancavelica, con el objetivo de dinamizar su desarrollo económico. Foto: Congreso.
El Congreso amplió el alcance de la Ley de Amazonía para incluir nuevas localidades de Ayacucho y Huancavelica, con el objetivo de dinamizar su desarrollo económico. Foto: Congreso.
Por Maritza Saenz

Las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sobre las iniciativas del Congreso que comprometen las cuentas fiscales del país, fueron respaldadas por los exministros de Economía David Tuesta y Luis Miguel Castilla.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.