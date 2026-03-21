Las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sobre las iniciativas del Congreso que comprometen las cuentas fiscales del país, fueron respaldadas por los exministros de Economía David Tuesta y Luis Miguel Castilla.

“Todos estos cambios pueden darse, pero siempre que se evalúen técnicamente. No pueden ser producto de presión popular dentro del Congreso y creo que eso está debilitando al país”, dijo Velarde en referencia a propuestas aprobadas en segunda votación, como la CTS y la gratificación equivalente a un sueldo para los trabajadores CAS.

Sobre el tema, Tuesta coincidió con lo señalado por Velarde; sin embargo, lamentó que el Congreso no esté en condiciones de atender las advertencias de una institución como el BCR y de otras entidades del mismo nivel.

“Lamentablemente, nos encontramos en un escenario en el cual no hay responsabilidad sobre las finanzas públicas, los políticos están sueltos en plaza y, más aún, en este contexto electoral se ha permitido que en solo ocho días, entre el 12 y el 20 de marzo, se aprueben incrementos del gasto permanente por casi S/14.000 millones, casi tres puntos del PBI”, resaltó.

En la misma línea, Castilla consideró que los comentarios del presidente del BCR “tienen que ser escuchados con mucha claridad […] ojalá que el Congreso recapacite; dudo que lo vaya a hacer, pero no hay que pasar esto por agua tibia”, mencionó.

Consecuencias

Para Tuesta, el principal riesgo es entrar en una dinámica de descontrol fiscal; es decir, aprobar de manera recurrente medidas de gasto público que generen un desbalance en las cuentas nacionales.

“Si sumamos todo lo que se ha aprobado desde el periodo perulibrista, estamos hablando de casi S/50.000 millones […] también se corre el riesgo de que la deuda pase, como ha calculado el Consejo Fiscal, de 32% del PBI actualmente a casi 70% en una década. Esto trae el peligro de perder el grado de inversión en algún momento del próximo quinquenio, con todas las consecuencias negativas que ello puede generar y que hoy todavía no estamos sintiendo”, refirió.

Castilla también advirtió sobre la posibilidad de perder el grado de inversión y señaló que esta situación está deteriorando la capacidad técnica para manejar las cuentas del país.

“Se está erosionando la racionalidad que el MEF tradicionalmente ha tenido, así como la que el Congreso había mantenido respecto de un concepto básico: el equilibrio presupuestario, algo que se ha venido diluyendo muchísimo”, destacó.