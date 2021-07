Conforme a los criterios de Saber más

Con 93 votos a favor, el Congreso aprobó la creación de una zona franca en Cajamarca (ZOFRACAJAMARCA), que abarcará la realización de actividades de producción, comercialización, industriales, agroindustriales, de maquila y de servicios. Esta se ubicará en el distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio.

El texto detalla que los usuarios que realicen estas acciones “están exonerados del Impuesto a la Renta (IR), del Impuesto General de las Ventas (IGV), del Impuesto Selectivo al Consumo (IGV), Impuesto de Promoción Municipal (IPM), derecho aduaneros y aranceles, así como de todo tributo, tanto del gobierno central, regional y municipal”.

Mientras que las operaciones que se “efectúen entre los usuarios dentro de la ZOFRACAJAMARCA están exoneradas del IGV y del IPM”.

Sin embargo, la exoneración no aplicará para las operaciones que efectúen los usuarios de la ZOFRACAJAMARCA para el resto del territorio nacional.

Además, la iniciativa precisa que las autoridades aprobarán una lista de empresas industriales y agroindustriales dedicadas a actividades extractivas/manufactureras que no podrán instalarse en esta zona.

En el aspecto del régimen aduanero y de comercio exterior, se menciona que la importación de maquinarias y equipos, herramientas y repuestos de origen extranjero hacia la ZOFRACAJAMARCA gozará de un “régimen especial de suspensión del pago de derechos e impuestos de aduanas y demás tributos que gravan la importación”. Pero solo alcanzará a los bienes que se mantengan dentro de la zona.

Impacto

Cecilia Dulanto, gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, explicó que San Ignacio y Jaén, que están cerca de esta zona franca, son provincias agroindustriales, donde destaca la producción del café y el cacao, por lo que consideró que la norma es “sumamente positiva”.

“La producción no solo abastece la demanda nacional, sino que va al extranjero, entre estos destinos la Unión Europea. Incluso, la presencia de cafetaleros cada año se fortalece más. Así, la creación de la zona franca va a dinamizar el comercio de estos productos que son bandera, así como dinamizará el empleo y más”, comentó.

Dulanto refirió, además, que esto permitirá abordar problemas relacionados a la producción que, finalmente, no lograba ser colocada.

“El volumen de producción es considerable por la extensión agrícola. Pero no hay mucha facilidad para hacer las ventas, sobre todo, en la zona fronteriza. Básicamente, no se tienen las condiciones para que el producto llegue de manera óptima, eficiente. Pero ahora la situación cambiaría, las cooperativas se fortalecerían”, añadió.

En la zona franca de Cajamarca se abarcará la realización de actividades de producción, comercialización, industriales, agroindustriales, de maquila y de servicios. (Foto: Archivo)

Sin embargo, Giorgio Balza, asociado principal de Cuatrecasas, observó que la propuesta legislativa aprobada no realice un sustento adecuado sobre la elección de este lugar para ser zona franca. La relevancia de ello se sostiene en los costos logísticos para la administración tributaria.

“Si bien [en el dictamen de esta propuesta] se concluye que no hay costo para el fisco, ello no implica que, más allá de temas de infraestructura, no habrá complicaciones para la Sunat. Una zona franca contempla diversas actividades para nada menores. No veo un análisis de que la creación de una zona franca podría resultar siendo relevante para los negocios en esta ubicación”, comentó.

En esta línea, Balza recordó que las zonas francas consisten en delimitar un espacio en el territorio nacional con el fin de impulsar actividades consideradas sin apoyo. Así, una zona liberada de impuestos y aranceles le brinda más rentabilidad a las empresas. Pero subrayó que no se trata solo de disminuir aranceles, sino que se debe contemplar otros factores complementarios para determinar la creación de una.

“No veo que esta zona de Cajamarca tenga las condiciones que sí tiene la zona franca en Tacna, por ejemplo, que es un punto estratégico de importación y exportación con otros países. No hay las diferenciaciones respecto a otras zonas productivas. Y sin esto, se puede crear decenas de zonas francas en el país”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

La pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país en el 2020, lo que implica un incremento de 9,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2019, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se trata de un retroceso a niveles alcanzados en el 2010, cuando logró alcanzar a un 30,8% de la población. ¿En qué zonas del país aumentó con mayor fuerza?