El precio del petróleo cotiza por debajo de los US$60 por barril, manteniéndose en una tendencia bajista durante el 2025, informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

En lo que va del año, acumula una caída cerca de 18%. El precio refleja un contexto de superávit físico global, en un momento en el que la economía global muestra señales de desaceleración moderada, mientras que la oferta de petróleo sigue siendo muy fuerte, liderada por la OPEP+ y EEUU.

De esta manera, Scotiabank proyecta un precio promedio de US$65 por barril para el 2025 y de US$60 por barril para el 2026.

“De cara al 2026, esperamos que esta dinámica se mantenga, con una oferta que aun crece, pero a un ritmo más moderado, mientras que, por el lado de la demanda, persiste la incertidumbre ya que los efectos completos de las políticas arancelarias podrían recién reflejarse en la economía global el próximo año”, menciona el reporte.

Respecto al precio del petróleo, cayó el viernes tras la ampliación de los controles chinos a la exportación de tierras raras y, en represalia, el anuncio del presidente Trump de imponer aranceles del 100% a ciertos productos chinos.

Esto evidencia que el mercado sigue muy sensible a los conflictos comerciales. Aunque el precio rebotó ligeramente hoy, se espera que el mercado se mantenga cauto a la espera de la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping en la cumbre de la APEC, en Corea del Sur.

El mercado de petróleo ha mantenido un balance físico superavitario en lo que va del 2025 y se espera que la tendencia se prolongue durante el 2026, según proyecciones del Departamento de Energía de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés).

Este superávit responde, en parte, al aumento gradual de la producción de crudo por parte de la OPEP+, como resultado de los recortes de crudo implementados en los últimos dos años. El grupo comenzó a incrementar su producción desde abril, y para septiembre ya había retornado los 2.2 millones de barriles diarios (b/d) recortados en el 2023. Asimismo, desde octubre inició también la devolución de los recortes voluntarios adicionales de 1.66 millones de b/d anunciados el mismo año.

No obstante, algunos miembros podrían moderar su producción para evitar una acumulación de inventarios que pueda presionar los precios a la baja. La OPEP+ representan el 42% de la producción mundial de petróleo.

Por otro lado, Estados Unidos, que representa el 22% de la producción global, continúa liderando el crecimiento fuera de la OPEP+. La EIA proyecta que la producción estadounidense continuará creciendo hacia el 2026, aunque a un ritmo más moderado.

De hecho, durante el 2025, EEUU viene alcanzando niveles récord de producción, impulsado por la alta productividad de sus pozos, y por el inicio anticipado de nuevos desarrollos en el Golfo de México y el Permian Basin. Otros países que también han liderado el crecimiento fuera de la OPEP+, han sido Brasil (4% de la oferta global) y Guyana (1%).

“El precio del petróleo rebotó intradía hoy hasta los US$60 por barril, tras haber caído el viernes a US$58.2, su nivel más bajo desde inicios de mayo. A pesar del ligero repunte, las perspectivas técnicas y fundamentales para el petróleo siguen siendo bajistas”, señaló Scotiabank.

El nivel de US$60 está actuando como un techo y mientras los precios se mantengan por debajo de las medias móviles de corto (50 días) y largo plazo (200 días), es probable que las alzas de recuperación pierdan fuerza.

No obstante, una ruptura por debajo de los mínimos del viernes podría acelerar la presión bajista, con el siguiente soporte técnico en torno a los US$56. Sin embargo, un repunte sostenido por encima de los US$60 podría abrir el siguiente objetivo en los US$62, último máximo.