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Resumen

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Una gestión responsable de la gratificación puede convertir un ingreso temporal en un impulso real para la salud financiera del trabajador. Foto: Cortesía.
Una gestión responsable de la gratificación puede convertir un ingreso temporal en un impulso real para la salud financiera del trabajador. Foto: Cortesía.
Por Maritza Saenz

Cada vez más peruanos son conscientes de sus hábitos y decisiones financieras, así como del impacto que estas tienen en el cumplimiento de sus metas de corto, mediano y largo plazo.

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