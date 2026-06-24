Cada vez más peruanos son conscientes de sus hábitos y decisiones financieras, así como del impacto que estas tienen en el cumplimiento de sus metas de corto, mediano y largo plazo.

Esta tendencia fue medida a través del Índice de Bienestar Financiero elaborado por Experian en cuatro países de la región: Perú, Colombia, Panamá y Chile. Los resultados ubicaron a Perú en el primer lugar, con un puntaje de 59,8, sobre 100, por encima del resto de países evaluados.

“No estamos a la mitad del camino, estamos avanzando”, destacó Elio Peralta, Consultancy and Business Development Manager de Experian Perú. El especialista explicó que el índice evalúa cinco dimensiones: control financiero, resiliencia financiera, capacidad para cumplir metas, tranquilidad o estrés financiero y salud crediticia.

Resultados

De acuerdo con el estudio, aplicado en marzo de este año a 1.000 peruanos mayores de 18 años, los ciudadanos muestran altos niveles de control y resiliencia financiera, aunque aún existen oportunidades de mejora en el ámbito crediticio.

Al analizar los resultados por grupos etarios, se observa que los adultos mayores de 65 años registran el mayor nivel de control financiero. En esta dimensión, Perú incluso superó los resultados obtenidos en Chile y Panamá.

El estudio también evidencia una gestión más activa de las finanzas personales. En comparación con los demás países evaluados, los peruanos son quienes más planifican sus compras de alto valor. Asimismo, muestran una mayor preocupación por comparar el costo total de los créditos y evaluar distintas opciones de financiamiento antes de contratar un préstamo.

Sin embargo, una mejor gestión financiera no necesariamente se traduce en una mayor holgura económica. Al consultar si les sobra dinero al finalizar el mes, este indicador obtuvo uno de los resultados más bajos dentro de las dimensiones evaluadas. Aun así, Perú mantiene un desempeño superior al promedio regional, según Experian.

Perfil crediticio

Además de evaluar la percepción de los peruanos sobre su bienestar financiero, Experian presentó información sobre su score crediticio, un indicador que refleja el nivel de salud financiera de las personas. Este puntaje se construye a partir de información recopilada de entidades financieras, comercios, empresas de servicios públicos y compañías de telecomunicaciones.

Según la firma, el puntaje promedio de los peruanos alcanzó los 52,5 puntos, lo que permite obtener una visión más objetiva de su comportamiento crediticio y capacidad de pago.

“Incorporar el score crediticio dentro del Índice de Bienestar Financiero nos permite complementar la percepción de las personas con información objetiva sobre su comportamiento financiero. Esta combinación convierte al índice en una herramienta única para entender de manera más completa la realidad financiera del país”, agrega Elio Peralta.