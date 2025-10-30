Las exportaciones peruanas a China sumaron US$25.230 millones, principalmente impulsadas por minerales como el cobre y la plata, según la Oficina Nacional de Estadística de China. Foto: GEC.
Las exportaciones peruanas a China sumaron US$25.230 millones, principalmente impulsadas por minerales como el cobre y la plata, según la Oficina Nacional de Estadística de China. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

En el 2024, el comercio bilateral entre Perú y alcanzó los US$39.760 millones, de los cuales US$25.230 millones corresponden a exportaciones peruanas, principalmente impulsadas por minerales como el cobre y la plata, apuntó Alexis Marquina, gerente general de Perú Ferias, con base en data publicada por la Oficina Nacional de Estadística de China.

Precisamente, del 29 de octubre al 1 de noviembre, el Centro de Exposiciones del Jockey Club será escenario de la primera edición de Expo China, evento que busca impulsar el comercio exterior y la transferencia tecnológica en la región.

Maro Villalobos

El evento es organizado por Perú Ferias, en alianza con instituciones como Perucámaras, Promperú, la Cámara de Comercio de Brasil, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Este crecimiento constante consolida a China como el principal socio comercial del Perú por once años consecutivos, concentrando el 34% de las exportaciones nacionales y generando nuevas oportunidades para sectores como el agroindustrial, minero, textil y tecnológico.

Desde Expo China buscamos acompañar ese cambio, generando un espacio que conecte a empresarios, inversionistas y regiones con las nuevas oportunidades que traerá esta infraestructura. El Perú tiene todo para convertirse en el hub logístico y tecnológico del Pacífico Sur”, señaló Marquina.

En paralelo y en la misma locación, Perú Ferias realizará el Perú Cargo Week, que cumple 11 años. Ambas plataformas unirán esfuerzos para ofrecer un espacio integral que cubra toda la cadena comercial: desde el origen del producto hasta su distribución internacional.

Durante los cuatro días del evento, se espera la participación de más de 200 empresas, 100 compradores chinos y 25 mil visitantes, con una proyección de superar los 30 mil asistentes.

Estamos sentando las bases de una feria internacional que, a partir de 2026, contará con financiamiento oficial del gobierno chino. Lima tiene todo para convertirse en el ‘Cantón de Sudamérica’, acercando la tecnología y las oportunidades de negocio a toda la región”, añadió Marquina.

