En el 2024, el comercio bilateral entre Perú y China alcanzó los US$39.760 millones, de los cuales US$25.230 millones corresponden a exportaciones peruanas, principalmente impulsadas por minerales como el cobre y la plata, apuntó Alexis Marquina, gerente general de Perú Ferias, con base en data publicada por la Oficina Nacional de Estadística de China.
Precisamente, del 29 de octubre al 1 de noviembre, el Centro de Exposiciones del Jockey Club será escenario de la primera edición de Expo China, evento que busca impulsar el comercio exterior y la transferencia tecnológica en la región.
El evento es organizado por Perú Ferias, en alianza con instituciones como Perucámaras, Promperú, la Cámara de Comercio de Brasil, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Este crecimiento constante consolida a China como el principal socio comercial del Perú por once años consecutivos, concentrando el 34% de las exportaciones nacionales y generando nuevas oportunidades para sectores como el agroindustrial, minero, textil y tecnológico.
“Desde Expo China buscamos acompañar ese cambio, generando un espacio que conecte a empresarios, inversionistas y regiones con las nuevas oportunidades que traerá esta infraestructura. El Perú tiene todo para convertirse en el hub logístico y tecnológico del Pacífico Sur”, señaló Marquina.
En paralelo y en la misma locación, Perú Ferias realizará el Perú Cargo Week, que cumple 11 años. Ambas plataformas unirán esfuerzos para ofrecer un espacio integral que cubra toda la cadena comercial: desde el origen del producto hasta su distribución internacional.
Durante los cuatro días del evento, se espera la participación de más de 200 empresas, 100 compradores chinos y 25 mil visitantes, con una proyección de superar los 30 mil asistentes.
“Estamos sentando las bases de una feria internacional que, a partir de 2026, contará con financiamiento oficial del gobierno chino. Lima tiene todo para convertirse en el ‘Cantón de Sudamérica’, acercando la tecnología y las oportunidades de negocio a toda la región”, añadió Marquina.
