Adex: Expoalimentaria 2018 generaría negocios por US$ 850 mlls. Las exportaciones peruanas a mayo sumaron US$ 19,511 millones, lo que representó un incremento de 17.8% respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 16,545 millones), señaló el gremio

