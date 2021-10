Conforme a los criterios de Saber más

Un total de 10 compradores de China participaron en la rueda de negocios –realizada en la plataforma B2Perú–, en el marco de la Expoalimentaria Virtual 2021, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). Estos empresarios se mostraron interesados por una diversidad de ‘superfoods’ peruanos como el café, palta, quinua, arándanos y frutas frescas.

La jefa de Ferias del gremio, Shirley Pulache, informó que con el apoyo de las Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX) de Perú en Shangái y Beijing, se logró la presencia de compradores como Al International, Beijing Guangda Xingye Import and Export y Foshan Delight Wines and Food.

Además, estuvieron Golden Green (Beijing) Health Technology, Huangshan Yahe Import. & Export. Trading, Itaste Food Ningbo, Nanjing Bonagro Trading, Qinguo Import & Export Trading y South American Express China.

“China es un importante comprador mundial y si bien nuestras exportaciones a ese país son mayormente de minerales, se observa la evolución de los alimentos en los últimos años, a excepción del 2020 debido a la pandemia que afectó al comercio global”, manifestó.

Las empresas peruanas participantes en la rueda son AAC, Agro Fergi, Agro Industrias Monpe, Alisur, Amauta’s Business, Asociación Agraria Valle del Inca (Valle Inca), Asociación de Productores Frutícolas y de Paltos del Valle de Limatambo (Aprofrut), Asoin, Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (Cecovasa) y Earthfructífera.

De igual forma, Falara Trading, Frutinka del Perú, Gandules, Green Blue Foods, Innalsa, Kiria Foods, Mar Azul Export, Mercado Uno, Natur Foods Export., Perú Origins, Perunor, Peruvian Inka Fruit, Productos de la Naturaleza Seleccionados (Pronasel), Roots Foods, Shanantina, Solid Food Perú, Villa Andina, y Vital.

Despachos

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, la exportación de alimentos a China entre enero y agosto sumó US$ 361.6 millones, un crecimiento de 114% respecto al mismo periodo de 2020 (US$ 168.7 millones) y superando en 13% el monto de la prepandemia (US$ 321.3 millones entre enero y agosto del 2019).

La oferta de alimentos al ‘gigante asiático’ está constituida por paltas, algas, uvas, arándanos, pota congelada, preparada y en conserva, cítricos, quinua, cebollas y otros. También se observó un incremento de 337.4% en la demanda de café (US$ 651,016 en el lapso de tiempo ya mencionado).

VIDEO RECOMENDADO

El PBI ha logrado una recuperación a sus niveles prepandemia. Sin embargo, indicadores como el empleo en Lima y la recuperación de los salarios aún no logran recuperarse. ¿Cuánto ha avanzado la recuperación de la economía peruana? Más detalles en la pregunta del día.