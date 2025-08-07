La Cámara de Comercio de Lima (CCL) anunció una nueva edición del Expodrink & Deli Food 2025 este 8 y de agosto, feria especializada en vinos, licores y alimentos gourmet.

El evento reunirá a más de 150 marcas más selectas del rubro de vinos, licores y comida Gourmet provenientes de España, Italia, Sudáfrica, Argentina, Chile, México, Francia, Reino Unido (Escocia), Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Panamá, República Dominicana y Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La CCL, organizadora del evento, indicó que esta edición tiene por objetivo fomentar el networking e impulsar la venta directa, posicionar nuevas tendencias del mercado, impulsar el posicionamiento de marcas locales e internacionales, así como el consumo responsable y la cultura de las bebidas premium.

La feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Los asistentes podrán acceder a degustaciones exclusivas y ofertas especiales de los lanzamientos de nuevos productos, catas y otros beneficios. Para mayor información pueden ingresar a: https://www.expodrinksdelifood.com/adquiere-tu-entrada/

En esta edición participarán productores, distribuidores y empresas de accesorios y complementos como copas, cristalería y soluciones para bar.