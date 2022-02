Conforme a los criterios de Saber más

Las exportaciones de artesanías peruanas sumaron el año pasado más de US$ 41 millones, lo que significa un crecimiento de 49,4% respecto al 2020 (US$ 27 millones) y de 3,8% en relación al 2019 (US$ 40 millones), pero aún no llega a las cifras de años anteriores, informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del Comité de Artesanía del gremio, Orlando Vásquez, indicó que la variación positiva responde a un efecto rebote de la economía y la baja base de comparación del 2020 – cuando el COVID-19 afectó las actividades productivas–, pero destacó la resiliencia de las empresas del sector para retomar sus actividades y su paulatina recuperación.

“El año pasado fue un año de recuperación, superando incluso los montos prepandemia, pero no podemos bajar los brazos porque el objetivo es superar los montos históricos de años anteriores, como el del 2012 (US$ 65 millones)”, explicó.

Impulsar el rubro

En ese sentido, Vásquez destacó la necesidad de seguir impulsando el rubro a través de la ejecución de un análisis cualitativo y cuantitativo de todos los productos que se comercializan y visionar de la mejor manera los nichos de mercado donde pueden ser introducidos, teniendo en cuenta las tendencias de consumo a corto y mediano plazo.

“Toda crisis también genera oportunidades. Con la pandemia, el home office se hizo una tendencia mundial y ahora las personas pasan más tiempo en sus hogares, razón por la cual compran más artículos de decoración”, explicó.

Por otro lado, indicó que antes del ingreso del nuevo gobierno, se tenía un acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para formar la Mesa Técnica de Artesanía, sin embargo, esta iniciativa aún no ha sido retomada por la nueva gestión.

“Esta mesa serviría como un espacio de diálogo entre todos los actores de la actividad artesanal y el Estado, con el objetivo de solucionar los diferentes problemas que afronta nuestro sector. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos ninguna información o contacto con los representantes de Mincetur que estarían a cargo del tema. Esperamos puedan darle la prioridad respectiva en los próximos días”, apuntó.

En detalle

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, Estados Unidos continúa como principal destino de los despachos de artesanía peruana al sumar US$ 26 millones el año pasado, registrando un aumento de 63.7% en su demanda y concentrando el 63% del total.

“A raíz de la crisis de los contenedores, los clientes norteamericanos están recurriendo más al mercado latinoamericano y esa es una gran oportunidad para aprovechar. No obstante, urge capacitar más a los integrantes de nuestra cadena a fin de adecuar los procesos y productos acorde a los requerimientos, y así ser considerados como proveedores principales”, acotó Vásquez.

Otros mercados fueron Alemania (alza de 64,4%), Canadá (90,1%), Reino Unido (6,5%) y Chile (282,8%). Completan el top diez: Japón, Italia, Suiza, China, Aruba y Francia, llegando a un total de 46 mercados.

Las principales empresas exportadoras fueron Andes Textiles Perú S.A.C., Art Atlas S.R.L., Kero Design S.A.C., Allpa S.A.C., Marga S.R.L., Colecciones y Diseños S.R.L., Raymisa S.A., Www.Novica.Com S.A.C., Alpacottons Apu Kuntur S.R.L., Royal Knit S.A.C., entre otras.

