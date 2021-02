Conforme a los criterios de Saber más

Los envíos de pesca para Consumo Humano Directo (CHD) cerraron el 2020 en US$ 1.279,1 millones, una caída de 19,6% respecto al año anterior, situación que afectó el empleo generado por esta actividad exportadora, informó el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Asociación de Exportadores (ADEX), José Ernesto Muñoz.

Según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), el año pasado se perdieron 35.105 puestos de trabajo (entre directos, indirectos e inducidos) ligados a la pesca y la acuicultura, presentando un retroceso de 17,8% respecto al 2019.

Al respecto, Muñoz sostuvo la necesidad de implementar medidas, las cuales fomenten el desarrollo del sector pesquero, así como de un marco jurídico cuyo objetivo sea impulsar las inversiones en la acuicultura.

Exportaciones

La principal especie exportada fue la pota (US$ 603,5 millones) con un descenso del 30% y se envió básicamente en congelado, pero también en harina residual y conserva. Respecto al volumen, se tuvo una reducción de 16,7% (casi 60.000 toneladas menos). Sus principales destinos fueron Corea del Sur y España.

El perico (US$ 71,7 millones) fue uno de los pocos productos hidrobiológicos que cerró en azul, al incrementar sus despachos en 36,8%, explicado por los mayores envíos a EE.UU. (US$ 51 millones) y Ecuador (US$ 11 millones). Se exportó primordialmente en congelado.

Otras especies solicitadas en el extranjero fueron anchoveta (US$ 62 millones) con una caída de 11,1%, atún (US$ 48 millones) que cayó en -1,4%, ovas de volador (US$ 44,8 millones) con un crecimiento de 4,9%, jurel (US$ 35,1 millones) con una disminución de 15,1% y caballa (US$ 20,2 millones) cuya demanda creció en 115,5%.

Acuicultura

El producto acuícola más importante fue el langostino (US$ 160,9 millones), a pesar de caer en 20,6%. Sus principales compradores fueron EE.UU. (US$ 49,7 millones) y Corea del Sur (US$ 34,1 millones). China, España y Malasia completan el top five.

Las conchas de abanico (US$ 75,7 millones) se ubicaron en el segundo lugar con una contracción de 14,8%; sin embargo, en volumen se exportó 2% más, reducción que se debió a un menor precio en los mercados foráneos. Sus destinos fueron EE.UU., Francia, España, Canadá, Italia, Nueva Zelanda, Bélgica, Chile, Reino Unido, entre otros.

También se despachó trucha (US$ 38 millones) con una disminución de 3,2%, tilapia (US$ 2,9 millones) con un crecimiento de 11,9% y paiche (US$ 50.433) con una disminución del 67,6%.