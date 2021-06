Las exportaciones peruanas hacia China sumaron US$ 5,137 millones entre enero y abril, un incremento de 62.38% en relación al mismo periodo del 2020, debido a una mayor demanda de minerales, informó el Instituto de Investigación y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Los productos mineros figuran como los más exportados en este periodo, representando una participación de 81.41% del total exportado. Entre ellos destacan el cobre, cuyo valor de envío ascendió a US$ 2,478 millones (+35.85%), le siguen minerales de hierro con US$ 779 millones (+154.98%), los cátodos de cobre refinado con US$ 411 millones (+71.51%) y los minerales de plata con US$ 197 millones (+64.23%).

Otro producto tradicional que aportó a este crecimiento fue la harina de pescado con exportaciones valorizadas en US$ 663 millones (+280.08%).

No tradicionales

Entre los productos no tradicionales más exportados a China destacan los productos pesqueros y frutas frescas.

Entre ellos podemos mencionar la pota congelada, cuyo valor de envío ascendió a US$ 30 millones (+230.93%); hígados, huevas y lechas de pescado con US$ 27 millones (+223.75%); pota preparada o conservada con US$ 26 millones (+216.04%); y langostinos enteros congelados con US$ 17 millones (+213.83%).

En tanto, los envíos de uvas frescas sumaron US$ 21 millones, lo que representó un crecimiento de (+7.08%) durante el periodo enero a abril.