El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que, en el primer semestre de 2021, las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 24,439 millones, cifra 47% mayor al monto alcanzado en igual periodo del 2020, y el más alto comparado con todos los primeros semestres de años anteriores.

Este desempeño obedece a los mayores precios como también a la recuperación sostenida de la producción y la oferta exportable nacional. Añadió que desde el Gobierno, se busca que estos resultados se traduzcan en más oportunidades y mayores puestos de trabajo para los peruanos.

“Es importante intensificar las relaciones con nuestros socios comerciales. Impulsaremos la apertura de mercados de comercio bilateral y de integración regional para contribuir con el crecimiento de las exportaciones, la producción el empleo y el ingreso de divisas”, afirmó.

Tomando como base el Reporte Mensual de Comercio–junio 2021, elaborado por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior del Mincetur,

El ministro Sánchez comentó que la evolución positiva de las exportaciones es resultado del crecimiento de los envíos de productos tradicionales (US$ 17,215 millones/+50.4%) y no tradicionales (US$ 7,224 millones/+40.7%).

“En el primer semestre del año, todos los sectores del país elevaron sus exportaciones, siendo los más dinámicos, el negocio pesquero, el cual registró un crecimiento de 119%, el textil, que registró un crecimiento de 87% y el metalúrgico, que presentó un crecimiento de 117.5%”, detalló.

Otro aspecto a destacar son las exportaciones de joyería, las cuales se sextuplicaron y alcanzaron los US$ 47 millones. Solo en junio, los envíos fueron de US$ 9 millones (+312%).

Agroexportaciones

Las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales continuaron creciendo sin parar y en el primer semestre sumaron un total de US$ 3,448 millones, valor 21.4% superior respecto al mismo período del año anterior (US$ 2,840 millones).

“El avance continuo de las agroexportaciones peruanas, a pesar de la pandemia por el COVID-19, nos hace prever que alcanzaremos un nuevo récord agroexportador a fin de año. Buscaremos, desde Mincetur, que los beneficios de la agroexportación se amplíen a toda la cadena productiva, incluido los pequeños agricultores y la agricultura familiar”, señaló Sánchez.

A junio de 2021, la evolución favorable de las agroexportaciones estuvo explicada por los envíos de fruta (US$ 2.061 millones/+27%), destacando las mayores ventas de palta, uvas y arándanos.

De igual manera, por los despachos de hortalizas (US$ 461 millones/+16.5%), debido a las mayores ventas de cebolla y espárrago (fresco y en conserva), y de jengibre (US$ 35 millones/+15%), cacao y derivados (US$ 124 millones/+18.5%) y café (US$ 102 millones/+2.6%).

En los primeros seis meses del año, de las 6,260 empresas peruanas que exportaron bienes al exterior (20% más que en el 2020), 2,000 enviaron productos agropecuarios.

