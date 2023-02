El crecimiento de las exportaciones peruanas de arándanos ha sido exponencial en los últimos años mientras continúa destacando su presencia como primer exportador global; y la campaña 2022-2023 no sería la excepción registrando incrementos considerables, según el Scotiabank.

El Reporte Semanal del Departamento de Estudios Económicos de la entidad estima que durante la campaña actual las exportaciones alcanzarían las 285 mil toneladas, lo que significaría un incremento del 30% a comparación de la anterior campaña (2021-2022).

El Perú ha experimentado un crecimiento de 16 veces en el volumen exportado de arándanos en menos de una década, pasando de 17.386 toneladas en el 2013 a 275,837 toneladas exportadas en el 2022.

El Scotiabank anota que el valor exportado de arándano alcanzaría cerca de los US$1.400 millones, 12% más respecto a la campaña 2021/22 (US$1.242 millones).

“Los estimados de exportación tienen como supuesto la mayor producción que viene siendo impulsada por la orientación hacia el hallazgo de nuevas variedades más productivas y las mayores áreas cosechadas, en parte debido a la conversión de cultivos menos rentables hacia los arándanos. Cabe anotar que el ‘berrie’ entra en producción a partir del segundo año hasta alcanzar la madurez a partir del octavo o noveno año”, indica el reporte.

Exportación de arándanos (Scotiabank)

Por su parte, el precio promedio de exportación registró una caída a US$5,73 por Kg (-6,8%) en la campaña 2021-2022. Para la campaña 2022/23, que está a punto de terminar, el precio caería por debajo del promedio mundial (US$5,61 por Kg en el 2021) y bordearía los US$ 4,90 por Kg, básicamente, debido a los mayores volúmenes peruanos para la exportación.

El Perú, se convirtió en el primer país exportador mundial de arándanos frescos en el 2019, con un valor exportado de US$ 810 millones y alcanzó un nuevo récord de US$ 1.392 millones en el 2022, mayor en 17,4% respecto al 2021 (US$ 1.186 millones), según cifras de Adex Data Trade.

Esta evolución positiva se sustentó básicamente en el incremento del volumen exportado. La principal ventana comercial para las exportaciones de arándanos peruanos a EEUU es entre octubre y diciembre. Perú compite básicamente con Canadá -el principal proveedor de EEUU- en los meses de octubre y noviembre, y con Chile entre diciembre y enero, según el Midagri.

Casi no se compite con México, pues cuando este país está empezando sus exportaciones, Perú está terminando su campaña. El principal destino de exportación es EEUU representando el 53% de las exportaciones totales, le sigue Países Bajos (23%), Hong Kong (9%), Reino Unido (6%) y China (6%).