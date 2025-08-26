Las exportaciones de maracuyá entre enero y junio del 2025 sumaron US$40 millones 012 mil, reflejando un crecimiento de 36% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$29 millones 411 mil), lo que indicaría una recuperación en los envíos de este producto, pues el 2024 (enero-diciembre) tuvo una contracción de -10,7%, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

El destino más importante fue Países Bajos (US$16 millones 608 mil), con una participación de 41,5% y un aumento en sus pedidos en 32,4%. Este país es la puerta de entrada a Europa de muchos productos peruanos no tradicionales.

Le siguieron EE.UU. (US$ 8 millones 131 mil), Francia (US$ 4 millones 263 mil), Chile (US$ 3 millones 839 mil), Puerto Rico (US$ 1 millón 097 mil) e Italia (US$ 1 millón 003 mil), con variaciones positivas de 39,1%, 65,8%, 67,1%, 58,5% y 60,3%, respectivamente.

Esta fruta se despachó principalmente en jugo (US$20 millones 442 mil), incrementando su demanda en 36% y acumulando el 51,1% del total. Le siguieron las presentaciones de concentrado (US$11 millones 463 mil) con un crecimiento de 28,3% y pulpa (US$6 millones 391 mil), que aumentó 59,7%.

También se exportó en fresco (US$494 mil 600), bebida (US$441 mil 190), Individually Quick Freezing IQF (US$425 mil 330), aceite (US$134 mil 080), conserva (US$ 127 mil), esencia (US$47 mil 100), aroma (US$26 mil 830) y néctar (US$18 mil 810).

Con el objetivo de potenciar estos envíos, la Mesa de Frutas para la Industria de Adex y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) llevarán a cabo el ‘III Congreso Internacional de Pasifloras del Perú’, que se desarrollará el 28 y 29 de agosto en la Universidad Señor de Sipán, en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque.

En el evento se abordará la situación actual de la maracuyá y sus perspectivas de producción, los grados Brix, el mejoramiento genético de los cultivos, la optimización del manejo nutricional del suelo y otros temas que tienen como finalidad superar los inconvenientes que deben atravesar los productores y empresarios del sector.

Cabe destacar que Perú se ubicó en el puesto 11 entre los proveedores mundiales de estas frutas, en la región se posicionó en el tercer lugar solo por detrás de Ecuador y Colombia. China, EE.UU. y Países Bajos se consolidaron como los principales compradores.

El reporte también indica que entre el 2000 y el 2024 los despachos peruanos de maracuyá crecieron a una tasa promedio anual de 7%, básicamente por un pico de exportaciones logrado en el 2023. Sin embargo, el año pasado las ventas internacionales se afectaron debido a fenómenos climáticos y la aparición de nuevas plagas y enfermedades como mosca de ovario, ácaros, entre otras.