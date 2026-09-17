Los elevados precios internacionales y la incapacidad del Estado para combatir la minería ilegal impulsan su expansión. Ilustración: Giovanni Tazza
Los elevados precios internacionales y la incapacidad del Estado para combatir la minería ilegal impulsan su expansión. Ilustración: Giovanni Tazza
Por Redacción EC

La exportación de oro de origen ilegal continúa expandiéndose. En el primer semestre de 2026, creció 19,4%, mientras que la de origen legal cayó 5,9%. Como resultado, en esta primera mitad del año, la exportación de origen ilegal ya superó a la legal en 8.7 toneladas y representó el 54% del volumen total de oro exportado, informó el Instituto Peruano de Economía (IPE).

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