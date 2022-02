Conforme a los criterios de Saber más

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, al cierre del 2021, las exportaciones desde las Zonas Económicas Especiales (ZEE) operativas alcanzaron los US$ 84 millones, un alza de 30% respecto al 2020, y de 34% con respecto al 2019, año prepandemia. Además, generaron más de 2.400 empleos directos en las regiones de Arequipa, Moquegua, Piura y Tacna.

Actualmente, el Perú cuenta con nueve Zonas Económicas Especiales, de las cuales cuatro se encuentran activas: la Zona Especial de Desarrollo Matarani (ZED Matarani), la Zona Especial de Desarrollo de Ilo (ZED Ilo), la Zona Especial de Desarrollo de Paita (ZED Paita) y la Zona Franca de Tacna (Zofratacna).

En el 2021, las exportaciones realizadas desde las ZED Paita alcanzaron los US$ 75 millones; en la ZED Matarani, se realizaron envíos por US$ 5 millones; mientras que Zofratacna alcanzó los US$ 4 millones al cierre de 2021.

Los principales productos exportados desde las ZEE incluyen concentrados para bebidas, mango fresco, algas marinas deshidratadas y geomembranas. Asimismo, los envíos desde las ZEE llegaron a 37 mercados internacionales, donde destacan Ecuador (30% del total), Colombia (28%), y Estados Unidos (11%).

Por otra parte, las importaciones al resto del territorio nacional superaron los US$ 222 millones, un incremento de US$ 40 millones (+22%) respecto al año previo. Mientras que las reexpediciones contabilizaron los US$ 64 millones (+38%).