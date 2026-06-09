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La minería encabezó los despachos primarios (enero-abril) con US$26 mil 172 millones y un avance de 53,2%. (Imagen: Andina)
La minería encabezó los despachos primarios (enero-abril) con US$26 mil 172 millones y un avance de 53,2%. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

Los despachos al exterior sumaron US$35 mil 907 millones en los 4 primeros meses del año, logrando un alza de 36,1% frente al mismo periodo del 2025 (US$26 mil 382 millones), favorecidos principalmente por los mayores volúmenes y mejores precios de los minerales como el cobre, oro y plomo, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

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