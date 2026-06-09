Los despachos al exterior sumaron US$35 mil 907 millones en los 4 primeros meses del año, logrando un alza de 36,1% frente al mismo periodo del 2025 (US$26 mil 382 millones), favorecidos principalmente por los mayores volúmenes y mejores precios de los minerales como el cobre, oro y plomo, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Los envíos tradicionales (US$28 mil 760 millones) avanzaron 47,6% y representaron el 80,1% del total. En tanto, los no tradicionales (US$7 mil 146 millones) se expandieron en 3,6% y concentraron al 19,9% restante.

De los 15 sectores analizados (enero-abril), seis registraron resultados negativos: joyería (-77,3%), metalmecánica (-22,8%), confecciones (-7,6%), minería no metálica (-4,5%), varios (-2,6%) y textil (-0.7%). Solo en abril retrocedieron la pesca y acuicultura (-26.2%), maderas (-13.5%), pesca primaria (-11%), joyería (-5.5%), metalmecánica (-4.5%) y confecciones (-2.7%).

Sobre el próximo gobierno, el presidente de Adex, César Tello Ramírez, subrayó la necesidad de avanzar en aspectos clave como la reactivación de la inversión privada, el desarrollo de infraestructura, la reducción de sobrecostos y el incremento de la productividad. “Son tareas que deben formar parte de la agenda del próximo gobierno”, puntualizó.

Asimismo, advirtió que problemas estructurales como la informalidad, la inseguridad ciudadana, las trabas burocráticas y la falta de estabilidad jurídica limitan la capacidad del Perú para crecer a tasas superiores al 6% anual.

En ese contexto, destacó que las exportaciones seguirán siendo un pilar para el crecimiento económico, la generación de empleo formal y la disminución de la pobreza, por lo que exhortó a acelerar las reformas orientadas a fortalecer la competitividad del país y facilitar la actividad de los emprendedores y empresarios.

Con relación a las elecciones, hizo un llamado a los candidatos, organizaciones políticas y ciudadanía a aguardar los resultados oficiales con responsabilidad, serenidad y respeto por la institucionalidad democrática.

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Desempeño

En su Reporte de Exportaciones – Abril 2026, el CIEN-ADEX detalló que la minería encabezó los despachos primarios (enero-abril) con US$26 mil 172 millones y un avance de 53,2%. Le siguieron los hidrocarburos (US$1.354 millones), la pesca tradicional (US$1.034 millones) y el agro (US$200 millones).

Resaltaron el cobre, oro, cátodos de cobre refinado, plomo, zinc, harina de pescado, plata, hierro y molibdeno, entre otros productos, que llegaron a 77 destinos. China representó el 46,6% del total, India el 14,7% y Canadá 6,1%. Completaron el top ten EE.UU., Suiza, Japón, Australia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y España.

Por su parte, la agroindustria (US$3 mil 534 millones) lideró el rubro no tradicional, con un alza de 5,6%. Le siguieron los químicos (US$868 millones), pesca y acuicultura (US$782 millones) y siderometalurgia (US$752 millones).

Otros fueron confecciones (US$370 millones), minería no metálica (US$309 millones), metalmecánica (US$224 millones), textil (US$165 millones), varios (US$105 millones), maderas (US$23 millones) y joyería (US$14 millones).

Su portafolio de uvas, paltas, arándanos, pota, mangos, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio natural, zinc sin alear y otros llegó a 153 mercados. El líder fue EE.UU. (US$1.878 millones) al experimentar un aumento de 6,2%. Luego se ubicaron Países Bajos, Chile, China, España, Ecuador, Colombia, México, Corea del Sur y Bolivia.

El reporte del CIEN-ADEX detalló también que en el primer cuatrimestre del año 6 mil 326 empresas exportaron 3 mil 222 productos a 156 mercados y que el 70% del valor FOB se transportó vía marítima, el 27,4% por la aérea y el 2,4% por la terrestre.

Las regiones líderes por monto FOB fueron Lima (US$4 mil 883 millones), Arequipa, (US$4 mil 026 millones) Ica (US$ 3 mil 897 millones), Ancash (US$ 3 mil 310 millones) y Puno (US$ 3 mil 264 millones) y las que sobresalieron por sus mayores tasas Huánuco (915,5%), Puno (80,8%) y Cusco (77,1%).