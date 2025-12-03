El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos han mantenido un crecimiento sostenido a lo largo del 2025, pese a la política arancelaria implementada por el gobierno de Donald Trump desde abril.

Así lo destacó José Luis Castillo, director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Mincetur, durante la XIX Cumbre Internacional de Comercio Exterior, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Castillo detalló que, solo en septiembre, los envíos peruanos hacia ese país crecieron 7% respecto al mismo mes del año anterior, con resultados positivos en minería, agro, metalurgia y café; aunque con retrocesos en textiles, pesca y joyería.

Recordó que el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) vigente desde 2009 ha sido clave para sostener esta dinámica, pues al 2024, el 99% de los productos peruanos han ingresado sin aranceles, favoreciendo sectores como confecciones, hilados, frutas, hortalizas, café y metalurgia.

“A lo largo de estos 16 años, el APC permitió incorporar 1,806 nuevos productos exportados (por US$9.937 millones), de los cuales el 97% corresponde a sectores no minero–energéticos, evidenciando un fuerte potencial de diversificación”, sostuvo Castillo.

Asimismo, 9.802 nuevas empresas peruanas ingresaron por primera vez al mercado estadounidense, acumulando ventas por US$32.000 millones, lo que demuestra el impacto transformador del acuerdo en la expansión empresarial.

Por otro lado, José Luis Castillo señaló que, en los próximos meses, la Corte Suprema de EE. UU. deberá pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles “recíprocos” impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que oscilan entre 10% y 50%, lo que ha generado incertidumbre entre los socios comerciales.

Por su parte, Sergio Fontenelle, Partner de E&Y y Americas Global Trade Leader, indicó que, si la Corte Suprema falla en contra de la imposición de nuevos aranceles bajo la IEEPA, el presidente Trump podría recurrir a la Sección 232 (para temas de seguridad nacional) o la sección 301 del Trade Act (también llamada “Sección 632”) para gravar ciertos productos, como ya se ha hecho anteriormente con algunos productos chinos.

Carlos García, gerente general de la CCL, enfatizó que, frente a este escenario, el Perú debe fortalecer su competitividad interna, especialmente en logística, infraestructura moderna y digitalización, para mantener los niveles actuales de comercio.

Asimismo, destacó la importancia del comercio exterior para la economía peruana, ya que, en 2024, las exportaciones superaron los US$74.000 millones, cifra siete veces mayor a la registrada a inicios del año 2000 (US$10.000 millones). “Esto confirma que el país ha construido una trayectoria sólida en apertura comercial y competitividad internacional”, puntualizó.