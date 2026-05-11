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Solo en marzo, nueve sectores cerraron en rojo: joyería, varios, agro primario, siderometalurgia, minería no metálica, químico, confecciones, textil y metalmecánica. (Imagen: Andina)
Solo en marzo, nueve sectores cerraron en rojo: joyería, varios, agro primario, siderometalurgia, minería no metálica, químico, confecciones, textil y metalmecánica. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$27 mil 217 millones en el primer trimestre del año, logrando un crecimiento de 33,5% frente al mismo periodo del 2025 (US$20 mil 389 millones) favorecido, principalmente, por el incremento de los precios internacionales de los minerales, en especial del cobre y el oro, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

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