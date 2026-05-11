Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$27 mil 217 millones en el primer trimestre del año, logrando un crecimiento de 33,5% frente al mismo periodo del 2025 (US$20 mil 389 millones) favorecido, principalmente, por el incremento de los precios internacionales de los minerales, en especial del cobre y el oro, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

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Los envíos tradicionales (US$21 mil 832 millones) avanzaron 43,8% y representaron el 80,2% del total. En tanto, los no tradicionales (US$5 mil 384 millones) se expandieron en 3,4% y concentraron al 19,8% del total.

Asimismo, de los 15 sectores analizados (enero-marzo), siete registraron resultados negativos: joyería (-81,7%), metalmecánica (-28%), confecciones (-9,1%), varios (-9,1%), minería no metálica (-6,7%), textil (-6,2%) e hidrocarburos (-2,3%).

Si se toma en cuenta solo marzo, nueve de ellos retrocedieron: joyería (-86,9%), varios (-21,6%), agro no tradicional (-11,8%), siderometalurgia (-6%), minería no metálica (-5,7%), químico (-3,6%), confecciones (-3%), textil (-2%) y metalmecánica (-1,9%).

Ante este escenario, el presidente de Adex, César Tello Ramírez, pidió acelerar en la agenda pendiente que permita no solo reducir los costos que hacen menos competitiva la oferta peruana, sino también ganar presencia en más mercados.

Recordó que, en el primer trimestre del año, China, India y EE.UU. concentraron el 61% del total exportado, los dos primeros demandaron mayormente minerales, por lo que consideró que existe un amplio margen de expansión.

“La exportación es uno de los principales motores del crecimiento económico del país. Sectores como la agroindustria, minería, pesca, servicios y manufacturas demuestran que el Perú puede competir con éxito en el exterior cuando existen condiciones adecuadas para producir e innovar. El reto no es solo abrir mercados, sino fortalecer nuestra competitividad interna”, apuntó.

Desempeño por sectores

En su Reporte de Exportaciones - Marzo 2026, el CIEN-ADEX detalló que, a marzo, la agroindustria lideró el rubro no tradicional con US$2 mil 762 millones y un alza de 4,9%. Le siguieron los químicos (US$622 millones), pesca no tradicional (US$584 millones) y siderometalurgia (US$536 millones).

Otros fueron confecciones (US$275 millones), minería no metálica (US$223 millones), metalmecánica (US$165 millones), textil (US$114 millones), varios (US$76 millones), maderas (US$17 millones) y joyería (US$10 millones).

Su portafolio de uvas, arándanos, mangos, paltas, pota, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio natural, zinc sin alear y otros llegó a 148 mercados. El líder fue EE.UU. (US$1.714 millones) al experimentar un aumento de 1,6%. A continuación, se ubicaron Países Bajos, China, Chile, España, México, Ecuador, Colombia, Corea del Sur y Bolivia.

Tradicionales

En los despachos primarios, la minería encabezó el ranking con US$19 mil 722 millones y un incremento de 49,8%. Le siguieron los hidrocarburos (US$1.052 millones), la pesca tradicional (US$892 millones) y el agro (US$166 millones).

La canasta estuvo compuesta por cobre, oro en bruto, cátodos de cobre refinado, concentrados de minerales, harina de pescado, zinc, hierro y molibdeno, entre otros productos, que llegaron a 73 destinos. China representó el 47,9% del total, India el 13,3% y Canadá 6,1%. Completaron el top ten EE.UU., Japón, Suiza, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y España.