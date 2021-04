Conforme a los criterios de Saber más

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó este viernes que las exportaciones peruanas crecieron un 3,5% entre enero y febrero de este año al alcanzar los US$ 7.388 millones, un desempeño positivo en comparación a similar periodo del 2020.

Solo en febrero, los envíos totales fueron de US$ 3.565 millones, un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del 2020. Por su parte, los envíos no tradicionales crecieron también 15,3% en ese mes al totalizar US$ 1.169 millones.

“Quisiera resaltar el desempeño de las exportaciones no tradicionales. Estas aumentaron por séptimo mes consecutivo, una noticia que muestra claramente el importante desempeño del sector exportador nacional pese a la pandemia del COVID-19”, destacó la titular del Mincetur, Claudia Cornejo.

El número de empresas exportadoras peruanas que realizaron envíos en febrero fue 3.035. En el segundo mes del 2021, se exportaron 2.563 productos peruanos, que llegaron a 131 destinos.

El sector más dinámico del Perú fue la pesca (tradicional y no tradicional), que creció 117,1% en febrero y 81,1% en el primer bimestre de 2021 al destacar las mayores ventas de harina y aceite de pescado (218,1% en febrero y 141,1% en el primer bimestre). Asimismo, crecieron las exportaciones de concha de abanico (80,3% en febrero y 76,5% en el primer bimestre) y pota (52,2% y 41,2%).

Por su parte, las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales) también tuvieron un crecimiento destacado en el segundo mes del año al aumentar 17,3% y acumular al primer bimestre un crecimiento de 13%. Sobresalió el crecimiento de la exportación de uva, cuya campaña finaliza en el bimestre marzo-abril. La exportación de esta fruta creció 47,9% en febrero y 27,7% en el primer bimestre.

También destacaron los envíos de otros productos de la canasta exportadora de frutas en el mes de febrero, como el arándano (US$ 17 millones), la palta (US$ 32 millones), el mango (US$ 110 millones) y las fresas (US$ 4 millones), los cuales tuvieron un crecimiento de 83,1%, 69,2%, 4,6% y 138,6%, respectivamente. De mantenerse esta tendencia, las agroexportaciones alcanzarían un nuevo récord en el 2021.

Cabe indicar que también registraron expansión los rubros: químico (10% en febrero y 8,6% en el primer bimestre), metalúrgico (35,2% y 24,1%) y minería no metálica (41,4% y 26,5%).

Por su parte, el rubro textil siguió creciendo en febrero (6,3%), por tercer mes consecutivo, y acumuló al primer bimestre un crecimiento de 4.7%. Esto responde al aumento en envíos de productos de algodón (+10%), los cuales alcanzaron US$ 73 millones, y productos de lana y pelo fino (+14%), con exportaciones por US$ 15 millones.