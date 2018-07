Exportaciones peruanas crecieron 17,8% en período enero-mayo

Las exportaciones peruanas a mayo sumaron US$19.511 millones, lo que representó un incremento de 17,8% respecto al mismo periodo del año pasado (US$16.545.401.000), por los mayores envíos de cobre, oro y cinc, que de forma acumulada representaron el 52,2% del total, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).



El presidente del gremio, Juan Varilias Velásquez, manifestó que las estadísticas revelan que los despachos se mantienen dentro de las expectativas que se tienen para el año y confirman que es uno de los principales motores de la economía peruana, volviendo a darle dinamismo a la actividad productiva y al empleo.



Añadió que mayo fue, en lo que va del año, el cuarto mes con el mayor crecimiento. En abril la tasa fue de 26,2%, en marzo 26% y en enero 22%. Mientras que febrero fue el de menor expansión al registrar una tasa de tan solo 1,2%



Es importante resaltar que, en el acumulado, las exportaciones tradicionales (US$14.228 millones) crecieron 17,5% y las no tradicionales (US$5.282 millones) 19,1%, lo que demuestra que ambos están evolucionando a un ritmo homogéneo, a diferencia del año pasado cuando el precio de los minerales tenía un mayor peso explicativo.



La minería se incrementó 20,7% y se mantiene como la principal actividad, seguido del petróleo y gas natural, pesca y agro tradicional. Estos dos últimos subsectores presentaron caídas de -24,5% y -6,2%, respectivamente. “Los productos primarios tienen un peso del 73% dentro del total”, dijo.



Los principales mercados de los envíos primarios fueron China, seguido de EE.UU., India, Corea del Sur, Suiza, Japón y Brasil, de un total de 78.



CON VALOR AGREGADO

Por su parte, las exportaciones no tradicionales (US$ 5.282 millones) representaron el 27% del total. La agroindustria (US$ 2.190 millones) creció 21,4% a mayo. El producto que ocupó el primer lugar fue la uva por una mayor demanda de EE.UU., Países Bajos y China. Otros fueron la palta, mango, preparación utilizada para la alimentación de animales y espárragos frescos.



Los destinos más importantes para nuestra agroindustria fueron EE.UU. (US$589.470.000) y Países Bajos (US$451.210.000). Les siguieron España, Ecuador, Reino Unido, Chile, Corea del Sur, China, Hong Kong, Colombia y Alemania.



El segundo subsector fue el químico que alcanzó los US$ 645.628.000 y un alza de 20,4%. Sus mercados más importantes fueron Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil y EE.UU. Las partidas más exportadas fueron óxido de cinc, polímeros de propileno, hidróxido de sodio, polímeros de etileno, alcohol etílico y lacas colorantes.



La pesca fue el tercer subsector más importante dentro de las no tradicionales gracias a los US$612.920.000 (incremento de 22,2%), por la mayor demanda de potas congelada y en conserva.



Otros subsectores fueron el sidero-metalúrgico con US$554.654.000, prendas de vestir (US$364.858.000), minería no metálica (US$243.333.000) y metal-mecánico (US$237.113.000). Lo completaron varios y textil y maderas que también cerraron en azul. Los textiles crecieron 38% debido al pelo fino de alpaca que fue muy solicitado por China.



INTERCAMBIO COMERCIAL

ADEX detalló que el intercambio comercial entre enero y mayo fue favorable para el Perú en más de US$1.881 millones. Mientras las exportaciones sumaron más de US$19.511 millones, las importaciones ascendieron a US$17.629 millones.