Las exportaciones tradicionales del sector pesca se recuperaron en julio, al sumar US$ 294 millones, un crecimiento de 22,5% respecto al mismo mes del año pasado, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Con este resultado, las exportaciones tradicionales pesqueras representaron un 11,9% del total de las exportaciones tradicionales, que llegaron a US$ 2.464 millones en julio, y se ubicaron solo por detrás de los envíos mineros, que significaron el 86% de los envíos tradicionales.

Asimismo, el sector pesca fue el único que registró un crecimiento de sus envíos tradicionales en el séptimo mes del año.

El dinamismo de las exportaciones tradicionales del sector pesca se debió principalmente a la recuperación de los envíos de harina de pescado, cuyo valor ascendió a US$ 248,5 millones, un aumento de 34% frente a julio de 2019, cuando los envíos sumaron US$ 184,7 millones.

Por su parte, las exportaciones de aceite de pescado fueron de US$ 45.7 millones, una caída de 17,5% respecto a los US$ 55.4 millones del mismo mes del año pasado.

Con el resultado de julio, las exportaciones tradicionales del sector pesca acumulan un valor de US$ 778.7 millones en lo que va del año.

De otro lado, las exportaciones no tradicionales del sector pesca alcanzaron los US$ 123 millones en julio, un descenso de 22% respecto al mismo mes de 2019. En ese mes, los envíos no tradicionales pesqueros llegaron a aproximadamente US$ 160 millones.

Hasta julio, los envíos no tradicionales del sector pesca acumulaban un valor de US$ 622.7 millones.