El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que los exportadores peruanos afrontarán un nuevo incremento debido a la volatilidad de los fletes marítimos a nivel global y al aumento de las tarifas por servicios locales que empezarán a regir desde agosto.

De acuerdo al análisis sobre el comportamiento del transporte marítimo al cierre de julio, los fletes para carga seca desde el puerto del Callao oscilaron entre US$1.800 y US$3.200 hacia Asia (Shanghai/Ningbo), y entre US$2.500 y US$4.600 hacia la Costa Este de Estados Unidos, dependiendo de la capacidad de los contenedores (entre los 20 o 40 pies).

Oscar Quiñones, jefe del Idexcam, señaló que estos valores representaron en el mes de julio una reducción de entre 3% y 6% en los fletes marítimos globales (FBX / WCI) frente al mes anterior, impulsada por un leve incremento en la oferta de capacidad de buques y la estabilización de los flujos transpacíficos e intercontinentales.

No obstante, la mayor presión se concentra en la carga refrigerada utilizada principalmente para las agroexportaciones y envíos pesqueros. Aquí los fletes hacia la Costa Este de EE. UU. se sitúan entre US$5.800 y US$7.000 por contenedor de 40 pies, mientras que hacia Asia las tarifas fluctúan entre US$4.800 a US$6.000 y hacia Europa de entre US$4.300 a US$5.500.

“Estos valores representan incrementos de entre el 5% y 10%, impulsados por la creciente demanda de equipos refrigerados, el inicio de las campañas agrícolas de exportación y la aplicación de recargos de temporada alta (PSS) por parte de las navieras”, remarcó Óscar Quiñones.

Asimismo, el Idexcam advirtió que la continuidad del conflicto en Medio Oriente y las restricciones al tránsito por el Mar Rojo obliga a numerosas embarcaciones a utilizar rutas más largas a través del Cabo de Buena Esperanza. Esta situación va a incrementar los costos operativos y retrasará el retorno de contenedores refrigerados, un factor clave que incidirá en la próxima campaña agroexportadora.

Finalmente, recomendó a las empresas de comercio exterior a revisar sus condiciones de contratación bajo los Incoterms, evaluar acuerdos de flete a mediano plazo cuando las condiciones del mercado lo permitan fortalecer la planificación logística y documental para reducir el impacto de los nuevos sobrecostos y evitar penalidades en las operaciones de comercio exterior.