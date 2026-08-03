Las tarifas para el envío de carga refrigerada hacia la Costa Este de EE. UU. llegan hasta los US$7.000 por contenedor de 40 pies. Foto: GEC.
Las tarifas para el envío de carga refrigerada hacia la Costa Este de EE. UU. llegan hasta los US$7.000 por contenedor de 40 pies. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que los exportadores peruanos afrontarán un nuevo incremento debido a la volatilidad de los fletes marítimos a nivel global y al aumento de las tarifas por servicios locales que empezarán a regir desde agosto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.