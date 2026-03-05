Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y Minas, se refirió a lo ocurrido en el sistema de ductos de Camisea en el kilómetro 43, donde se registró una fuga de gas y llamarada.

Vásquez precisó que el abastecimiento de GLP en el país no estaría en riesgo. “Yo creo que el abastecimiento de GLP no corre peligro en este momento. Hay la capacidad de importación de GLP”, señaló en entrevista en Canal N.

Además, explicó que el Perú ya importa alrededor del 30% del GLP que consume, por lo que el suministro podría compensarse con compras en el mercado internacional.

“Hay un incremento de la demanda (de GLP) porque se busca el abastecimiento doméstico, pero se va a tener que recurrir al GLP importado. Perú importa el 30% del GLP que se consume, los importadores anunciaron ayer que están haciendo disposiciones para la compra de GLP. Por ende, dudo que haya un problema de abastecimiento, porque se puede compensar con importaciones”, agregó el exministro de Energía y Minas.

En esa misma línea, preció que el incremento de GLP se podría producir principalmente en el sector industrial, donde algunas empresas podrían reemplazar temporalmente el gas natural para mantener sus procesos activos.

El especialista indicó que hasta el momento no existen evidencias que apunten a un sabotaje y que las causas podrían estar vinculadas a movimientos de tierra provocados por lluvias en la zona, lo que habría generado una fuga de hidrocarburos y posteriormente una explosión.

“No hay evidencias hasta ahora, de que haya habido un sabotaje en el ducto que traslada GNV”, aclaró.

Vásquez detalló que, como parte de los protocolos de seguridad, se cerraron válvulas en los tramos del ducto para aislar el problema y evacuar el gas remanente antes de iniciar las reparaciones. En la zona ya se encuentran fiscalizadores de Osinergmin, representantes del OEFA y la Fiscalía para determinar las circunstancias del evento.