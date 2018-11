A fines de octubre, el Gobierno emitió un decreto supremo para eliminar progresivamente el consumo de plásticos de un solo uso en entidades del Ejecutivo. “Mientras se da la ley de plásticos, no nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos seguido avanzando”, precisa la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, a El Comercio. En esta entrevista, comenta sobre los esfuerzos de su sector para reducir el consumo de estos productos y otros avances de su gestión.

—En el Congreso se vienen aprobando propuestas para prohibir, gravar o sustituir el uso de plásticos de un solo uso, como bolsas. ¿Qué esperan de ese debate?

Creemos que con los cuatro dictámenes favorables que hay para que se tenga una ley de plásticos, de distintas bancadas y en distintas comisiones, el Congreso debería priorizar su discusión porque todo el mundo está esperando esta norma.

—¿Cuándo esperan que la discusión llegue al pleno?

Lo ideal sería esta semana, porque el plazo de la legislatura ya está por vencer. Necesitamos que el Congreso tenga ese sentido de urgencia que los ciudadanos tenemos.

—Muchos gremios, como la SNI, han precisado que limitar el uso de bolsas plásticas impactaría negativamente en las compañías formales de este sector. ¿Qué responde a estas preocupaciones?

Creo que depende del grado de conciencia de las industrias. [...] Una industria que pide más plazo al Estado [para cambiar su modelo] no está siendo consciente del sentido de urgencia que tenemos que tener. Lo ambiental no es un gasto, es una inversión. El consumidor hoy día en el mundo premia a la empresa responsable, y eso tenemos que conseguir en el Perú también.

—¿Consideran entonces que es rentable que la industria de plásticos migre hacia productos biodegradables?

Por supuesto. Una de las cosas que le hemos planteado a la industria local es que reconvierta su actividad. Creemos que esto podría generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Tenemos que lograr un cambio de chip en la industria. Siempre las apuestas innovadoras requieren asumir un riesgo.

—¿Como ven que está avanzando la industria para migrar hacia productos biodegradables?

Pamolsa, una de las empresas más grandes del sector en el Perú, ya empezó la migración. Creo que hay industrias responsables que han asumido el reto de dar ese salto cualitativo para beneficiar a las personas, a sus clientes, y creo que los clientes tenemos que premiarlos.

—La ex ministra Elsa Galarza dijo en el 2017 que para setiembre de este año el término ‘cabecera de cuenca’ ya se tendría definido en la ley. ¿Finalmente cuando se definiría?

Ya estamos en la etapa final. Aquí la Autoridad Nacional del Agua ha hecho un increíble trabajo para definir un protocolo de identificación de una cabecera de cuenca. Considero que antes de fin de año vamos a presentar el resultado de la reglamentación.

Las empresas mineras mostraron su preocupación por esta definición. ¿El Minam ha conversado con ellas?

Hemos conversado con diferentes actores. Yo creo que finalmente la propuesta que estamos consensuando como Ejecutivo es muy buena y lo técnico es lo que está primando; porque no es por una actividad que tengo que guiarme, sino por cuál es el impacto que cada una genere.

[Debemos entender que] no es que por estar en una cabecera de cuenca yo no pueda realizar ninguna actividad. Aquí lo que tiene que primar es la opinión técnica y somos absolutamente respetuosos de ella.

—¿Cómo ha venido avanzando el Minam en su lucha contra la deforestación?

Estamos trabajando ahí fuertemente en tener una articulación entre sectores, para recuperar el principio de autoridad en los bosques. Estamos preparando esta intervención en la zona de La Pampa en Madre de Dios, porque no es posible que sigamos teniendo una minería ilegal que avanza sin freno.

—¿Y cuál es la situación de los mineros artesanales y su formalización?

Antes de fin de año vamos a empezar a otorgar en Madre de Dios los certificados de formalización, y creemos que en paralelo vamos a entrar a intervenir en la zona de La Pampa.

—¿Cuáles son los retos hacia el 2019?

Tenemos como prioridad trabajar fuertemente con los alcaldes y nuevas autoridades para la segregación en la fuente [de residuos sólidos], formalización de recicladores y recojo separado. Lo único que le pedimos a las personas, en sus casas, es que hagan la tarea de separar sus residuos.

—Por el lado del trabajo con los municipios, ¿ya han conversado con algunas de las autoridades electas para generar sinergias?

Sí. El presidente [Martín Vizcarra] nos ha pedido que trabajemos con los alcaldes que están en función hasta el último día de su mandato, pero que también empecemos a trabajar con los alcaldes electos para ir ayudándolos en este proceso de transición. La PCM ha diseñado unos talleres de inducción. Lo que tenemos que lograr es que las autoridades entiendan desde el primer día qué es lo que deben priorizar en su mandato para evitar que haya este quiebre entre los que salen y los que entran.